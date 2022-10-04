Более чем коллега: Зеленская в Польше встретилась с Агатой Дудой

Первая леди Украины прибыла с официальным визитом в Польшу. Прежде всего, Елена Зеленская встретилась со своей подругой и коллегой Агатой Дудой и показала потрясающие общие фото.

Елена Зеленская призналась, что Агата Корнгаузер-Дуда для нее является воплощением самой Польши – самоотверженной, дружественной, открытой для украинцев с начала захватнического российского нападения, способного поступать с большой буквы.

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Елена Зеленская на встрече с Агатой Дудой

Первая леди Украины поблагодарила польскую коллегу за неизменную позицию ее страны по поддержке Украины. Также Зеленская рассказала о своем фонде Olena Zelenska Foundation, презентованном в Нью-Йорке. Это новый способ приобщиться к восстановлению Украины через восстановление образования, медицины или гуманитарную помощь. Елена отметила, что будет рада презентовать все эти направления в Польше.

Теперь первые леди готовят новый общий проект – обмен опытом между украинскими и польскими врачами. Также сообщила о важном для украинских детях решении.

Польша готова принимать детей-сирот. С госпожой Агатой обсудили возможность принимать таких детей в дружественной для нас стране,

– сказала Зеленская.

Образы первой леди

Елена Зеленская на этой рабочей встрече в очередной раз продемонстрировала безупречный стиль. Она предстала перед коллегой в классическом сером костюме, состоявшем из пиджака с вышивкой и брюк. Стройную талию подчеркнул тонкий пояс. Такой look Зеленская соединила с черными туфлями-лодочками. Волосы уложили в легкие локоны, а на лице сделали макияж в чудесных тонах. Довершила аутфит изысканными серьгами.

Агата Дуда позировала на камеру в длинном цветном платье, изумрудном пиджаке и туфлях-челноках в тон. Короткие белокурые волосы уложила в фирменную прическу, в макияже сделала акцент на глазах.