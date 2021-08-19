Зажигательные украинские хиты для хорошего настроения
Источник:24 канал
Дни становятся короче, а вечера – прохладнее. А это значит, что совсем скоро наступит осень. Есть возможность насладиться еще несколькими теплыми летними днями и зарядиться энергией. Отличным дополнением лета является музыка. Редакция Showbiz 24 подготовила подборку зажигательных украинских треков, которые добавят ярких красок в последние дни лета 2021 года.
Хорошее настроение с легкостью может обеспечить музыка. Особенно, если это песни отечественных артистов, которые работают над совершенствованием украиноязычных композиций.
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Светлана Тарабарова, Тина Кароль, Злата Огневич, "Антитела" и много других музыкантов часто радуют поклонников новыми треками, которые улучшают настроение, заставляют танцевать и наслаждаться каждым днем.
Как никогда, хочется слушать зажигательную музыку именно в летнее время, когда все отдыхают и наполняются энергией для продуктивной работы после отпусков. Далее слушайте самые любимые "летние" треки украинских певцов, которые ежегодно летом звучат в разных уголках страны!
Украинские хиты для хорошего настроения
Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова – "Мені казково": смотрите видео онлайн
Светлана Тарабарова – "Найкрасивіша. NO STRESS": смотрите видео онлайн
Светлана Тарабарова – "Маніфест": смотрите видео онлайн
Тина Кароль
Тина Кароль & KAZKA – "Зірочка": слушайте песню онлайн
Тина Кароль – "Вабити": смотрите видео онлайн
Злата Огневич
Злата Огневич – DOLONI: смотрите видео онлайн
Злата Огневич – "Океан": смотрите видео онлайн
"Антитела"
"Антитела" – "Все красиво": смотрите видео онлайн
"Антитела" – Lego: смотрите видео онлайн
Ivan NAVI
Ivan NAVI – "Такі молоді": смотрите видео онлайн
Ivan NAVI – "Тимчасовий релакс": слушайте песню онлайн
Наталка Карпа
Наталка Карпа – "Літо-літо": слушайте песню онлайн
Alyosha
Alyosha – "Калина": смотрите видео онлайн