Зажигательные украинские хиты для хорошего настроения

Дни становятся короче, а вечера – прохладнее. А это значит, что совсем скоро наступит осень. Есть возможность насладиться еще несколькими теплыми летними днями и зарядиться энергией. Отличным дополнением лета является музыка. Редакция Showbiz 24 подготовила подборку зажигательных украинских треков, которые добавят ярких красок в последние дни лета 2021 года.

Хорошее настроение с легкостью может обеспечить музыка. Особенно, если это песни отечественных артистов, которые работают над совершенствованием украиноязычных композиций.

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Светлана Тарабарова, Тина Кароль, Злата Огневич, "Антитела" и много других музыкантов часто радуют поклонников новыми треками, которые улучшают настроение, заставляют танцевать и наслаждаться каждым днем.

Как никогда, хочется слушать зажигательную музыку именно в летнее время, когда все отдыхают и наполняются энергией для продуктивной работы после отпусков. Далее слушайте самые любимые "летние" треки украинских певцов, которые ежегодно летом звучат в разных уголках страны!

Украинские хиты для хорошего настроения

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова – "Мені казково": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Найкрасивіша. NO STRESS": смотрите видео онлайн

Светлана Тарабарова – "Маніфест": смотрите видео онлайн

Тина Кароль

Тина Кароль & KAZKA – "Зірочка": слушайте песню онлайн

Тина Кароль – "Вабити": смотрите видео онлайн

Злата Огневич

Злата Огневич – DOLONI: смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Океан": смотрите видео онлайн

"Антитела"

"Антитела" – "Все красиво": смотрите видео онлайн

"Антитела" – Lego: смотрите видео онлайн

Ivan NAVI

Ivan NAVI – "Такі молоді": смотрите видео онлайн

Ivan NAVI – "Тимчасовий релакс": слушайте песню онлайн

Наталка Карпа

Наталка Карпа – "Літо-літо": слушайте песню онлайн

Alyosha

Alyosha – "Калина": смотрите видео онлайн