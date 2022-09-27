Первый пошел: зятю путиниста иосифа пригожина вручили повестку на войну в Украину

Пособник оккупантов иосиф пригожин уже заскулил из-за мобилизации в россии. Музыкальный продюсер, который так восхищался захватнической политикой путина, боится за своего зятя. Тому уже пришла повестка.

Так, мужа дочери иосифа пригожина Данаи могут отправить на войну в Украину. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Зятю иосифа пригожина вручили повестку

Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что,

– пожаловался иосиф пригожин.

На российском ТВ продюсера, конечно, сразу успокоили, что в военкомате якобы могли не знать, что его зять Евгений Ткаченко стал отцом. Поэтому ему нужно известить об этом лично.

25-летняя дочь иосифа пригожина Даная действительно недавно родила. В августе на свет появился ее сын Даниэль.

Дочь иосифа пригожина с мужем, которому вручили повестку / Фото из инстаграма Данаи

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