Первый пошел: зятю путиниста иосифа пригожина вручили повестку на войну в Украину
Пособник оккупантов иосиф пригожин уже заскулил из-за мобилизации в россии. Музыкальный продюсер, который так восхищался захватнической политикой путина, боится за своего зятя. Тому уже пришла повестка.
Так, мужа дочери иосифа пригожина Данаи могут отправить на войну в Украину. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Зятю иосифа пригожина вручили повестку
Моему зятю, мужу моей дочери, пришла повестка. У них ребенок родился только что,
– пожаловался иосиф пригожин.
На российском ТВ продюсера, конечно, сразу успокоили, что в военкомате якобы могли не знать, что его зять Евгений Ткаченко стал отцом. Поэтому ему нужно известить об этом лично.
25-летняя дочь иосифа пригожина Даная действительно недавно родила. В августе на свет появился ее сын Даниэль.
Дочь иосифа пригожина с мужем, которому вручили повестку / Фото из инстаграма Данаи
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иосиф пригожин поддерживает путина
- Продюсер, как и его супруга Валерия, поддерживает своего диктатора. пригожин даже был доверенным лицом путина на президентских выборах 2018 года.
- Он одобряет оккупацию Крыма и сам неоднократно появлялся там на пропагандистских мероприятиях. За это в 2015 году загремел в "Миротворец" как "деятель культуры, который создает угрозу национальной безопасности Украины". На сайте его представили как "пособника российских оккупантов".
- Более того, в августе 2022 года иосиф пригожин набросился на Лайму Вайкуле, когда та подняла украинский флаг на концерте в Литве. Он сморозил: "Такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и мире. Я считаю, что это свинство".