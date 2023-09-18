Для тех, кто воюет, лечит, помогает: украинские переселенки запустили новое онлайн-медиа Sestry

Украинские переселенки по всему миру запустили онлайн-журнал Sestry. Там собраны практические советы юристов, психологов, экспертов по рынку труда. Корреспондентами являются женщины, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома в Украине.

Главный офис онлайн-журнала Sestry расположен в Варшаве. Там будут публиковать невероятные и вдохновляющие истории людей, которые, несмотря на войну, стали сильнее.

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Кроме советов от юристов, психологов и экспертов там будут публиковать интервью с мировыми лидерами, аналитику и публицистику от топспикеров.

Главной редактором нового медиа стала Мария Гурская – украинская журналистка, телеведущая и программная директор телеканала "Эспрессо".

Однако это не единственная украинка, работающая над наполнением Sestry. Вместе с Марией в команде есть:

Альбина Трубенкова – журналистка, бывшая консультант по медиа правительственного офиса по Евроинтеграции;

Наталья Ряба – журналистка, работавшая в украинской редакции RFI, бывшая редактор недели на телеканале "Украина 24";

Ирина Твердовская – руководитель Коммуникационного Медиацентра при Посольстве Украины в Польше и Генеральном консульстве в Люблине.



Заработало новое медиа Sestry / Фото с онлайн-встречи команды

Онлайн-журнал Sestry создан:

для украинок, вынужденных покинуть родной дом из-за войны;

для оставшихся в Украине – воюет, лечит, поддерживает экономику и инфраструктуру;

для людей из разных уголков мира, которые хотят поддержать Украину и стремятся, чтобы мы поскорее победили в этой жестокой войне.

Для популяризации важных материалов в мире Sestry будут писать на трех языках: украинском, польском и английском.

Журналистки Sestry работают на самых влиятельных площадках в мире, поэтому редакция будет делать все возможное, чтобы поддержка Украины за границей не уменьшалась.

Мы будем помогать украинцам быть в курсе главных политических событий дома и за пределами Украины,

– объяснили в редакции.

Это новое социально важное средство массовой информации создано при поддержке фондов Media Liberation Fund и Kulczyk Foundation.