"Запала на альфонса": Тоня Матвиенко ответила на упреки хейтеров

Украинская певица Тоня Матвиенко ответила на критику пользователей сети. Она опровергла слухи о том, что Мирзоян – альфонс, и что именно он испортил отношения родителей.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко в шоу-бизнесе уже около 10 лет. Но до сих пор ей "прилетают" странные и неаргументированные упреки хейтеров. Звезда в который раз решила на них ответить.

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Тоня Матвиенко ответила на упреки хейтеров

"Запала на альфонса"

На такой упрек Тоня ответила, что Арсен Мирзоян, ее муж, зарабатывает еще больше, чем она и Нина Митрофановна.

А кто у нас такой альфонс? Что это значит? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой,

– поделилась Матвиенко.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма звезды

"Любит чужих мужчин"

Тоня Матвиенко шутливо согласилась с утверждением комментатора: "Да, вот родилась и себе поставила галочку – как вырасту, буду любить только чужих мужиков. Я думаю, что у вас тоже есть много чего, о чем вы думаете, но не реализовываете. И мне завидуете!".

"В свои 40 до сих пор живет с родителями"

Исполнительница призналась, что и ее не удовлетворяет такая ситуация. Однако жить с мамой показалось ей удобно, ведь всегда есть на кого оставить дочь.

"Привела в дом мужа и выжила родного отца"

, что самой Нине Матвиенко тоже не по нраву жизнь с дочкой и ее зятем. Она считает, что дом тесноват для такого семейства, поэтому мечтает об отдельной квартире для супругов.

Речь идет о том, что отец Тони переехал от Нины Матвиенко из-за кризиса в их отношениях. Однако сама певица подчеркнула, что разводиться с мужем не планирует, ведь готова дать ему второй шанс.

"Это я знаю, это интервью мамино немножечко не так было донесено. Нет, все нормально. Отец, с мамой у них там свои проблемы. Не из-за меня, поверьте!", – подчеркнула Тоня Матвиенко.