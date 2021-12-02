Замуж не вышла, – как сложились отношения Златы Огневич после "Холостячки"

На реалити-шоу "Холостячка" 35-летняя Злата Огневич пришла за будущим мужем. Съемки проекта уже закончились, и главная героиня якобы в отношениях. Однако замуж она еще не вышла.

До недавнего времени главным увлечением Златы Огневич была сцена. Однако в июне этого года она отложила карьеру, чтобы найти настоящую любовь на шоу "Холостячка". В пятницу, 3 декабря, на экраны выйдет финал романтического проекта, который отсняли несколько месяцев назад. Звезда давно вернулась к привычной жизни, однако в этой обыденности больше не одинока.

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Певица намекнула, что ее новые отношения развиваются так быстро, что вскоре она может распрощаться со статусом главной холостячки страны. Они с избранником уже задумываются о свадьбе!

Замуж не вышла, но мы планируем,

– заявила Злата Огневич.

Она добавила, что нашла свою половинку, потому что отыскала себя. Звезда советует всем одиноким девушкам отложить мысли о прекрасном принце, который превратит их жизнь в сказку, а работать над собой.

"Девушкам прежде всего следует найти себя и понять, что нравится именно вам, чем вы хотите заниматься и что чувствовать каждый день. Ведь счастье внутри каждого из нас, и как только мы станем счастливыми, найдем того мужчину", – добавила "Холостячка".