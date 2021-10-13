Замолчать мыслями навсегда, – Alina Pash призналась, что часто хочет покончить с собой

Украинская певица Alina Pash ошеломила поклонников новостью. Артистка призналась, что у нее часто бывают мысли о самоубийстве. Хотя в жизни все складывается так, как надо, рядом есть семья, которая поддерживает, Алина все равно не может избавиться суицидальных мыслей.

Алина Паш призналась, что ей сложно говорить об этом. Она решилась рассказать о том, что беспокоит, потому что поняла, что только так сможет быть полноценно откровенной с собой.

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Alina Pash о самоубийстве

"Чаще всего я писала подобное в свои дневники. Там еще много жутких рисунков", – отметила артистка, добавив, что пытается заставить себя разобраться в проблеме, однако не может довести терапию до конца. И на это есть разные причины.

Есть ощущение, будто я, как маятник, что на этапе "у вас на радаре трещина", красные фонарики подмигивают, а я почему-то тупо готовлюсь к своему 26 апреля, чтобы лупануть и замолчать мыслями навсегда,

– поделилась Алина.

"Суицидальный гнусный голос внутри, который говорит: "Да оно все горит ярко, будет красиво и муки непонимания себя и всего вокруг наконец-то закончатся, поэтому сделай это драматично!". Диктует наихудший сценарий и я почему-то его принимаю", – написала Паш.

Девушка призналась, что, когда пишет это, мороз пробегает по коже и она задумывается, неужели действительно порой бывает такой.

Alina Pash о самоубийстве / Фото из инстаграма певицы

Текст с фото Алины Паш:

В моей жизни почти никогда не было больших трагедий или травм. Только смерть двоюродной сестры, когда мне было 12 лет, которая в определенный период жизни заменила мне родную. Больше чего-то очень негативного и сложного я не помню. Дошла до своеобразных высот и все замечательно. Где-то оно и в самом деле так: у меня прекрасная семья, семья, которая всегда поддерживала и поддерживает. Я здоровая, активна,я творю музыку с лучшими людьми. Рядом есть люди, которые слушают, любят и говорят, что я делаю что-то очень особенное, не такое, как другие. Сейчас в украинских кинотеатрах транслируют фильм с моим участием. На днях я презентовала клип с крутым бельгийским музыкантом. И еще много разных деталей.

Но почему-то при этом я все равно чувствую себя лохмотьем, не могк найти своего действия. Не покидает ощущение, что я не там и не с теми или меня вообще не должно быть. Я не могу найти понимание в отношениях, выбирая каких-то ментально искалеченных мужчин. Потом мы вместе, как 2 зомби, убиваемось.

И этот сценарий повторяется, что порождает во мне паранойю во всех ее худших началах.

Я не принимаю наркотики, хорошо сплю, питаюсь, занимаюсь физическими упражнениями и тому подобное. Я прорабатываю это со специалистами, практикую, читаю, но ... Оно все равно возвращается ко мне снова и снова.

Я устала. Не понимаю, с чего начать или как остановить этот круг. Хочется рыдать, кричать и ждать, пока придут и убаюкают, чтобы не быть в реальности. Но я верю, что, будучи откровенной с собой, можно выпутаться и я найду свои ключи.

В конце концов мы все хотим одного – уметь быть счастливым. Именно уметь. Я призываю себя и тех, кому-то отзывается выше написанное, не бояться говорить о своей боли, не держать его в себе, обращаться за помощью, потому что это нормально! Не оставаться в в этой яме глупых темных мыслей. Я не хочу, чтобы меня сейчас жалели.

Больше всего я бы хотела, чтобы те, кто читает это, просто начали замечать, когда нашим близким и друзьям плохо. Поддерживали и уделяли им свое время, ценили время, данный ними. Чтобы умели остановить сарказм в словах или переписках, умели прощать, эмпатировать, понимали, что добро и милосердие – это круто, это благородство и хорошие манеры, не какое-то далекое пройденное столетие. Чтобы не судили людей, не обесценивали, не писали злобные комментарии, чтобы согнать злость. Чтобы взрослели сознательно, выключали телефон хотя бы на час в день, ходили гулять в лес или у реки.

Себе хочу дойти до того момента, где почувствую себя в взаимопонимании с собой. Чтобы хотя бы полгода смочь быть без припадков "самоуничтожения". Выдыхаю. Пишу из самолета Киев – Барселона. Наконец официальный отдых на 10 дней. Я тебя ждала почти 2 года! Будут море, музеи, друзья из Испании, Франции, Италии и Польши. Буду меньше здесь. Буду больше там. И ты будь! Все получится!