Замерз посреди улицы: в Париже трагически скончался фотограф Рене Робер

Известный французский фотограф Рене Робер трагически погиб в Париже. Он 9 часов пролежал на тротуаре и умер из-за переохлаждения.

Трагедия произошла еще 18 января, в районе Республика. На момент смерти французскому художнику было 84 года. Примерно в 21:30 на прогулке. Вероятно, мужчина на некоторое время потерял сознание, а потом у него не было сил встать.

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Умер фотограф Рене Робер

В критический момент фотографу никто не помог и он остался лежать на улице. Примерно в 6:00 в Службу спасения обратился бездомный. Медики госпитализировали пострадавшего, однако из-за сильного переохлаждения он скончался в больнице.

О смерти фотографа в сети сообщил его друг и журналист Мишель Момпонтею. Мужчина отметил, что его товарищ лежал в сознании около пяти или шести часов в одном из самых посещаемых мест в Париже. Мишель обратился ко всем людям.

Когда человек лежит на тротуаре, а мы спешим, проверим его состояние. Остановимся на мгновение. Никто не счел нужным вмешаться. Он не должен был умереть,

– написал Момпонте.

Фотограф Рене Робер / Фото из твиттера Мишеля Момпонте

Что известно про Рене Робера