"Замер и перестал издавать звуки": Дантес получил сотрясение мозга после вечеринки Тани Муиньо

Украинская клипмейкер Таня Муиньо на днях устроила шумную вечеринку по случаю дня рождения. Но для одного гостя гуляния закончились не на положительной ноте: Владимир Дантес сильно травмировался и получил сотрясение мозга.

Знаменитая украинская режиссер Таня Муиньо на днях громко отпраздновала 32-летие. На гулянье она пригласила звездных друзей. Среди них – Надя Дорофеева и Дантес.

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У Дантеса сотрясение мозга

Вечеринка по случаю дня рождения клипмейкера прошла замечательно, однако уже после нее произошел инцидент. Как рассказала Надя Дорофеева, Дантес поскользнулся в ванной и ударился головой о плитку.

В 8:30 меня будит сильный грохот, я вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, лежащего без сознания на кафеле. Я бросилась его приводить в чувство, но он лишь тихонько стонал. Я поливала его водой, била по щекам, пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки,

– рассказала певица.

Знаменитость была шокирована и немного растерялась. И когда начала звонить в скорую, увидела, как Дантес поднялся и прошел мимо Нади. Похоже, он так и не осознал, что произошло.

"В целом в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были добры, как и вечеринка. Таня, с днем рождения еще раз. Ждем приглашения на следующий год", – подытожила Дорофеева.

Какой была вечеринка

Таня Муиньо с размахом отпраздновала 32-летие. Ее вечеринка была тематической – в "дьявольском" стиле. Это напомнило клип Montero, за который клипмейкер получила мировую награду.

Помещение, где проходило празднование, было оформлено и украшено в насыщенных красных оттенках. Гости должны были соблюсти дресс-код и одеться в соответствии с тематикой. Надя Дорофеева и Дантес продемонстрировали оригинальные "дьявольские" образы.



Надя Дорофеева и Дантес / Фото из инстаграма звезды



Надя Дорофеева и Дантес / Фото из инстаграма звезды

Текст публикации Нади Дорофеевой

От тематической вечеринки до сотрясения мозга.

Мы впервые на тематической вечеринке, и самое главное по какому поводу... День рождения нашей гениальной Тани Муиньо. Мы заранее забили даты в календаре, чтобы прилететь и поздравить. Вот мы в Одессе. Наш обед состоял из двух коктейлей, ризотто, куска мяса и здорового сна после...

Ну а потом мы рванули на грим, нарядились, смеялись друг над другом и постоянно оправдывались перед таксистом, почему мы так выглядим.

А дальше сам день рождения. Таня в потрясающем наряде, зал весь украшен, супер стол, классная музыка и компания. Было весело. У Вовы, например, от танцев лопнули его кожаные штаны, причем так, что правая штанина от молнии решила отделиться. Выглядело это очень смешно. В 1:30 мы уже легли спать. А с этого места история разделится на Вова и Надя.

Вова: В 8:30 утра я решил стать в туалет. Забегая наперед, скажу, что после гулянок рекомендую делать это сидя. Открываю глаза – почему-то плачет Надя, я весь мокрый, и все это мешает мне спокойно заснуть, как и какая-то огромная шишка на затылке.

Надя:в 8:30 меня будит сильный грохот, я вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, лежащего без сознания на кафеле. Я бросилась его приводить в чувство, но он лишь тихонько стонал. Я поливала его водой, била по щекам, пыталась поднять и в какой-то миг он просто замер и перестал издавать звуки. Тут я даже не хочу описывать, о чем я думала... Надо было срочно вызвать скорую, а я впала в ступор. В голове было 911 и 937 99 92 – в общем все что угодно кроме 103. И как только я вспомнила, и начала звонить – Вова встал и просто прошел мимо меня и лег в кровать.

Вова: Надя не могла успокоиться, тем самым мешала мне заснуть, как и тошнота, которая появлялась всякий раз, когда я поворачивался.

В общем в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были добры, как и вечеринка. Таня, с днем рождения еще раз. Ждем приглашения на следующий год.

И, кстати, глаза после вечеринки до сих пор накрашены.