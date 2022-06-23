Зам по тылу, – лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк рассказал о своей миссии на войне

Еще в феврале "Бумбокс" вступил в ряды терробороны Киева, но за четыре месяца войны Андрей Хлывнюк успел побывать и вблизи горячих точек, и в деоккупированных городах. Он признался, что главная его задача – не воевать, а обеспечивать крепкий тыл.

Если в первые недели войны 42-летний Андрей Хлывнюк усиливал патрульную полицию Киева, то к лету стал водителем, пулеметчиком и "замом по тылу". Благодаря армии преданных фанатов и связям он находит для военных все – от топлива до автомобилей на фронт.

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Какая главная миссия Андрея Хлывнюка на войне

Задача моя – это обеспечить тех людей, которые тоже выполняют приказ, но которые не имеют такого количества людей, что им доверяют, такого количества связей, такого количества денег, чтобы обеспечить автомобилями, аптечками, горючим, патронами, разными вещами,

– поделился лидер "Бумбокса".

"Зам по тылу. И я не один. Сам бы я не справился. Есть люди, которые гораздо круче, чем я", – как всегда скромно добавил Андрей Хлывнюк.

Лидер "Бумбокса" об украинских волонтерах

в июне у музыканта были гуманитарные выезды в сторону линии фронта. Он рассказывал, что в Луганской области люди плачут, когда видят хлеб . Кроме продуктов, Хлывнюк возил на Восток самые необходимые лекарства – инсулин, таблетки против высокого давления и прочее.

Однако фронтмен "Бумбокса" признался, что без волонтеров, помогающих из-за границы, был бы бессилен, ведь именно они закупают гуманитарку и военное снаряжение для ВСУ.

"Я горжусь десятками тысяч людей наших. Ребятами и девушками, которые воюют прежде всего. Но не меньше я горжусь теми, кто снабжает нас всем необходимым. И они страдают там из-за того, что мы им говорим: "Сидите в Польше, не лезьте сюда". Они говорят: "Мы хотим домой". "Ну а кто будет заниматься тем, чем вы занимаетесь там? Кто будет бегать по всем этим барахолкам, кто будет все это искать, везти, слать?" – эмоционально выразился певец.