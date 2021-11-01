Закрываем этот вопрос, – солистка Go_A призналась, будет ли дуэтная песня с Måneskin

Через несколько недель после Евровидения-2021 украинская группа Go_A объявила, что готовит дуэт с победителями Måneskin. На днях Екатерина Павленко призналась, что их сотрудничество с итальянцами сорвалось. Она объяснила это "юридическими нюансами".

На Евровидении-2021 итальянцы Måneskin сдружились с группой Go_A и даже прочили ей победу. Под впечатлениями от трека SHUM они договорились о коллаборации с украинцами. Фаны со всего мира с нетерпением ждали эпатажного дуэта, однако работу над песней приостановили.

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Солистка Go_A призналась, что победители Евровидения-2021 не готовы к сотрудничеству из-за "юридических нюансов". Звездам якобы не удалось согласовать вопросы, касающиеся лейбла и менеджмента.

Давайте я прямо сейчас скажу, что ее (песни – ред. Showbiz 24) не будет, и мы навсегда закрываем этот вопрос. Как идея она есть, но увидим, что будет дальше,

– заявила Екатерина Павленко.

Она не раскрыла истинную причину, по которой Måneskin отказалась от дуэта. Однако заверила, что дело не только в монетизации.

"Возможно, в будущем, когда интерес к ним спадет и когда у них появится больше свободного времени, мы сможем реализовать эту песню", – сказала солистка Go_A.



Солистка Go_A Екатерина Павленко и лидер Måneskin / Фото из инстаграма певицы

Отметим, после победы на Евровидении-2021 группа Måneskin действительно живет в безумном ритме:

звезды позируют в провокативных фотосессиях для именитых глянцев и социальных сетей;

гастролируют по всему миру, а 7 марта 2022 года приедут с концертом в Украину. Стоимость самого дешевого билета в фан-зону составляла 1299 гривен;

в октябре группа выпустила первую песню после победы на Евровидении – MAMMAMIA, в клипе на которую много страсти и жестокости.