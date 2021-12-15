Закон об авторском праве: в чем обвиняют Руслану и какова ее реакция

Глава "Украинского агентства по авторским и смежным правам" Валерий Харчишин считает, что певица Руслана десятки лет лоббировала интересы группы людей, которые собирали роялти на украинском рынке.

По мнению Харчишина, Лыжичко способствовала реализации интересов группы организаций коллективного управления, принадлежащих ее другу Олегу Долинскому. Соответствующее расследование он опубликовал в авторской колонке на сайте "Украинская правда".

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Позиция Валерия Харчишина

Артист, лидер группы "Друга ріка" и председатель УААСП исследовал деятельность основателя компаний "Комп мюзик" и "Комп Мюзик Паблишинг" Олега Долинского и выяснил, что именно ему принадлежали права на песни Русланы в начале 2000-х годов.

Поговаривают, что рабочие отношения между Лыжичко и Долинский переросли в крепкую дружбу, а позже в совместный бизнес. И якобы Руслана в кабинетах чиновников отстаивала интересы тиражировщиков, а не авторов Украины и мира. Также по словам Харчишина, Долинский вместе с партнерами создал компании, которые собирали роялти на украинском рынке и распределяли между собой:

"Украинский музыкальный альянс";

"Украинскую лигу музыкальных прав";

"Дом авторов музыки";

ассоциацию "Агентство защиты имущественных прав" и многие другие.

Харчишин считает, что сейчас пытаются дискредитировать организацию, которую он возглавляет. Ранее так дискредитировали другие организации коллективного управления, которые образовывали национальные авторы.

— это посредник между пользователями и авторами. Эти организации должны собрать вознаграждение за использование авторских и смежных прав в различных сферах, распределить его и отдать украинским и иностранным авторам и правообладателям, то есть музыкантам, писателям, художникам и тому подобное.

"Из государственного предприятия были выведены миллионы авторских денег в тень, и была попытка рейдерского захвата этого госпредприятия через образованную в том числе и Русланой частную организацию УААП, в контексте чего были возбуждены соответствующие уголовные производства и проведены проверки Генеральной прокуратурой с определенными последствиями к установленным лицам", – написал в своих публикации Харчишин.

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По словам Валерия, такая схема отмывания денег у украинский авторов тянется уже по меньшей мере 20 лет.

Что говорит Руслана Лыжичко

Полную версию расследования Валерию Харчишина читайте по ссылке

Руслана прокомментировала обвинения в свой адрес на личной странице в фейсбуке. Она отметила, что грустно и стыдно читать то, что оппоненты по вопросам сбора авторской награды пишут о ней.

Все это по-человечески очень унизительно, оскорбительно, нагло, в лучших традициях "пропаганды" северного соседа – "Скабєєва-стайл". Я уже наслушалась про себя много подобного оттуда. Но не верится, что это в Киеве, в Украине, прямо сейчас и здесь,

– написала Лыжичко.

По словам Русланы, спор с коллегами – о деньгах, поэтому она "никогда не считала правильным обсуждать этот вопрос публично".

"Организация УААСП, которая претендовала и претендует собирать авторское вознаграждение пользователей авторского права – радио, телевидения, других медиа, кафе, баров, ресторанов, музыкальных фестивалей, публичных площадок и т. п., по моему мнению и мнению огромного количества моих коллег и правообладателей, полностью себя дискредитировала. Дискредитировала своей историей и деятельностью. Об этом много сказано и написано", – добавила исполнительница.

Добавим, 15 декабря депутаты Верховной Рады Украины одобрили изменения в закон "Об эффективном управлении имущественными правами в сфере авторского права".

Цель закона: разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских и мировых художников,

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