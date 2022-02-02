"Заявка на "Танцы"": Григорий Решетник покорил видео, где танцует под Настю Каменских

Украинский телеведущий Григорий Решетник показал забавное видео, в котором танцует под выступление Насти Каменских. Ролик мгновенно покорил сеть.

Украинский ведущий Григорий Решетник иногда показывает, как работает на различных мероприятиях. На днях он поделился забавным видео.

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Григорий Решетник танцевал под Каменских

На днях Григорий Решетник вместе с Лесей Никитюк были ведущими модного показа новой коллекции бренда VOVK. На мероприятии побывала и Настя Каменских, которая выступила с песней "Девочки рулят".

В перерыве между работой телеведущий пританцовывал под трек артистки. Так мужчина веселился на мероприятии.

Реакция сети

Пользователи инстаграма активно отреагировали на ролик Григория Решетника. Видео посмотрели свыше 60 тысяч раз. К тому же фаны пишут забавные комментарии под роликом: