"Зачистки продолжаются": муж Марички Падалко участвовал в освобождении Ирпеня

Борьба за Украину и Киевщину, в частности, продолжается. И в этой борьбе активное участие принимает Егор Соболев – журналист и политик, а также муж ведущей Марички Падалко. Именно он с собратьями освобождал Ирпень от русских войск.

С первых дней российского вторжения Егор Соболев воевал с оккупантами в рядах ТРО на Киевщине. В последние дни он участвовал в освобождении Ирпеня и наконец-то вышел на связь с женой.

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Ирпень освобожден! Больше недели все мои мысли были в этом городе, когда Егор со своими собратьями получил там задание. Длинные дни без связи, затем одиночные смс, и сегодня наконец-то. Ирпень полностью освобожден от окупантов! Зачистки продолжаются,

– говорит ведущая.

По ее словам, "маленькое уютное место разбомблено". Ей особенно тяжело наблюдать за случившимся с Ирпенем, ведь этот город был связан с воспоминаниями о мирной жизни всей семьи.

"Мы только прошлым летом ездили туда на матч сына против местной футбольной команды, поэтому, как я понимаю, зачистить от орков местный стадион (голубые руины) было особенно ценно, еще недавно мы там сидели счастливой семьей, где самым нашим вызовом было перекричать очень активных мам местной команды...", – вспомнила Падалко.

В видеоролике, оставленном женщиной, звучит песня Святослава Вакарчука "Эверест". Ее Падалко выбрала неслучайно – именно под нее она с Егором учила вальс, чтобы поразить своих детей на сцене.