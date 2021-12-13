Забыл о годовщине свадьбы: Евгений Хмара поделился курьезной историей

Украинский пианист Евгений Хмара активно готовится к концерту, который состоится 15 декабря. Из-за этого мужчина даже забыл поздравить жену с годовщиной свадьбы.

Все время Евгений проводит на репетициях шоу-концерта KHMARA. Все мысли музыканта именно об ответственном выступлении с симфоническим оркестром, поэтому он забыл о 5-й годовщине свадьбы с Дарьей Ковтун.

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Евгений Хмара о годовщине свадьбы

"Кажется, что мы с Дашей знаем друг друга всю жизнь, но женаты лишь 5 лет. Еще вечером я помнил о том, что надо утром обязательно поздравить любимую с годовщиной свадьбы. Но, проснувшись рано утром, поехав на репетицию с оркестром, я думал уже только о нотах. До 15 декабря остались считанные дни, все время уходит на репетиции, согласование аранжировок и обсуждение других деталей", – поделился пианист.

Дарья Ковтун – вокалистка и на концерте любимого споет несколько своих песен. Поэтому она также приехала на репетицию, но немного позже. Перед обедом супругов поздравил концертный директор Хмары.

Символично, в день годовщины, Евгений презентовал на своем ютуб-канале концерт, который снял во время путешествия в Иорданию: "Если не знать тех мест, визуально все не так, кажется, что ты на Марсе. Поэтому клип из 4 моих композиций имеет название одной из планет".

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"Материальными подарками я и Даша не обменивались, для нас это нормально. Нам не нужна причина для того, чтобы сделать друг другу сюрприз или организовать семейный праздник. У нас для этого есть не только праздники, а 365 дней в году", – подытожил Хмара.

Евгений Хмара с женой / Фото Оксаны Шевчук