Жена Виктора Павлика объяснила, почему на самом деле заболел ее сын: "Виню себя"

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репейной сильно заболел после отдыха в Египте. Жена музыканта объяснила, что произошло.

Недавно супруга Виктора Павлика вместе с маленьким сыном отправилась в отпуск в Египет. По возвращению домой годовалый Миша сильно заболел.

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Екатерина Репьяхова рассказала, почему заболел сын

Сначала звездная мама подозревала, что это был ротавирус, но на днях она получила результаты анализов. Стало ясно, что у него кишечная инфекция.

Вчера я получила результаты анализов, которые мы сдали по возвращении домой. Анализы показали, что у Миши не было вируса. У него была кишечная инфекция. О чем говорится? Никто его не заразил. Потому и я с мамой не имела желудочно-кишечных проблем, потому что это не вирус. Это грязные руки… самолет, аэропорт,

– поделилась Екатерина.



Екатерина Репьяхова с сыном / Фото из инстаграма блоггерки

"Я очень себя корю за то, что недостаточно следила за этим… Не помыла руки лишний раз, не продезинфицировала лишний раз…. Возможно, станем для кого-то примером. Всем здоровье", – добавила она.

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