За несколько часов до съемки: Маша Ефросинина получила огромный синяк на лице

Телезвезда Маша Ефросинина чуть ли не каждый день появляется в кадре, поэтому тщательно следит за своим видом. Однако в жизни ведущей тоже случаются курьезы. Так, за считанные часы до съемки она уронила телефон на лицо, получив огромный синяк и отек.

Во вторник, 9 ноября, Маша Ефросинина присоединилась к съемкам финала одного из развлекательных шоу. Однако визажистам пришлось изрядно поработать над ее образом. Все потому, что на левой части ее лица был огромный желтый синяк.

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Прекрасный желтый синяк и чуть вздутый нос, все как для съемки надо. Вся сторона болит, ничего не дышит,

– рассказала Маша Ефросинина.

Ведущая призналась, что травмировалась по собственной вине. По словам звезды, утром она, "как все нормальные люди", схватилась за телефон и наткнулась на материал косметолога о явлении texted neck. Он пояснил, что морщины на шее возникают из-за положения головы во время "сидения" в телефоне.

Лежа в постели, Маша Ефросинина решила держать гаджет по-другому. Она подняла его над головой, однако печатала так быстро, что он вылетел из рук и упал прямо на лицо. Боль была настолько сильной, что звезда сразу подумала о переломе. Однако, к счастью, она отделалась синяком и отеком, который удалось скрыть за "щедрым" макияжем.

По словам Ефросининой, она "и шею не спасла, и лицо травмировала".

Маша Ефросинина получила синяк на лице / видео из инстаграм-сторис