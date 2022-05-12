За день до Евровидения-2022: представитель Израиля сделал предложение любимому – первое фото

Израиль на Евровидении-2022 представит 25-летний Майкл Бен Давид. За день до выступления во втором полуфинале в его жизни произошло важное событие. Певец сделал предложение бойфренду!

Участник Евровидения-2022 из Израиля Майкл Бен Давид еще не вышел на сцену в Турине, а уже привлек внимание всего мира. 11 мая он обручился с любимым Рои Рамом. Случилось это в Италии во время подготовки к песенному конкурсу.

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Представитель Израиля на Евровидении-2022 женится

Угадайте, кто женится?

– интригующе подписал Майкл Бен Давид.

В профиле с почти 90-тиячной аудиторией певец опубликовал фото с женихом и показал золотые кольца, которыми они обменялись накануне. Предложение Майкл Бен Давид сделал в гостиничном номере под романтическую музыку и с цветами на кровати.

В комментариях влюбленных поздравил едва ли не весь шоу-биз Израиля.

Майкл Бен Давид из Израиля со своим женихом / Фото из инстаграма певца

Выступление Израиля на Евровидении-2022

Майкл Бен Давид выйдет на сцену в Турине во втором полуфинале. Он состоится в четверг, 12 мая.

На Евровидение-2022 певец попал после победы в 4 сезоне шоу The X Factor Israel. За первое место артист сразится с песней I.M.

Израильтянин выйдет на сцену с представителями 17 стран и попытается войти в 10 лучших, чтобы получить путевку в финал, который состоится 14 мая.

В большом финале Евровидения-2022 уже 15 стран – Украина, Литва, Швейцария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Исландия, Греция, Норвегия, Армения из первого полуфинала и страны-основательницы – Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия.

представитель Израиля на Евровидении желает победы Украине . "Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только Евровидение", – говорил Майкл Бен Давид на одной из пресс-конференций.

Евровидение-2022: Майкл Бен Давид из Израиля – I.M