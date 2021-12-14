YUNA-2022: стал известен список номинантов музыкальной премии

Оргкомитет YUNA-2022 объявил номинантов Национальной музыкальной премии. Награды могут получить Надя Дорофеева, Тина Кароль, Alyona Alyona, Монатик, Артем Пивоваров, группы "Бумбокс", "Океан Эльзы", KALUSH и многие другие.

14 декабря в прямом эфире был объявлен список номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. Оргкомитет определил 16 номинаций, в которых украинские музыканты получат награды.

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Жюри премии во время 1 тура голосования определили претендентов на награду. В состав экспертов в этом году вошло 75 представителей музыкальной индустрии.

Список всех номинантов

, что на награду YUNA-2022 претендуют песни, видеоработы и другие релизы артистов, которые были выпущены в период с 1 ноября 2020 года до 31 октября 2021 года. Зато победить в номинациях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут только те музыканты, которые в течение того же периода презентовали две новые песни.

Лучший исполнитель

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тина Кароль

Лучшая поп-группа

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Лучшая рок-группа

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Эльзы

СКАЙ

Лучшая песня

SHUM – Go_A

Гуси – Wellboy

Зорі – KALUSH

М'ята – KAZKA

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучшая песня на другом языке

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

Falling – TVORCHI

gorit – DOROFEEVA

Зажигать / JOMO – MONATIK

Красное вино – NK

Лучший альбом

Hotin – KALUSH

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Живая и не железная – The HARDKISS

Красное вино – NK

Лучший видеоклип

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

SHUM – Go_A

Вишні – Wellboy

Гуси – Wellboy

Зажигать / JOMO – MONATIK

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучший дуэт / коллаборация

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

Любила – Саша Чемеров и Бумбокс

Місто весни – Океан Эльзы и Один в каное

Поруч – KAZKA и Alekseev

Чому – Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Открытие года

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу45

Лучшее концертное шоу

DOROFEEVA – Dofamin

MAX BARSKIH – Bestseller

MONATIK – Made With Love and Rhythm

TVORCHI – ROAD

Артем Пивоваров – Стихийная акустика

Лучший электронный хит

Crush – TVORCHI

Falling – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Go_A

Віч-на-віч – TVORCHI

Лучший хип-хоп хит

KAVA – MamaRika

Весну – ТНМК

Додому – KALUSH та Skofka

Зорі – KALUSH

Таксі – KALUSH та Кристина Соловей

Лучший эстрадный хит

Ваша мати – СолоХа

Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко

Зимова казка – DZIDZIO

На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов

Не стримуй погляд – Ирина Билык

Другой формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Agregat

Лучшая песня к фильму