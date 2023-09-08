Зачем эти люди, - рэпер Yarmak эмоционально высказался о Потапе и Дорне

Рэпер Александр Yarmak с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать Украину от врага с оружием в руках. На днях он прокомментировал позиции двух других украинских исполнителей – Потапа и Ивана Дорна.

Отметим, что ранее Yarmak работал с дронами в подразделении, но недавно перевелся в другой полк, где стал командиром. Он будет отвечать за 28 человек.

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Что Yarmak думает о Потапе и Дорне

Исполнитель и теперь защитник отметил, что был бы рад видеть певцов на фронте.

Для меня их поступки, их абсолютная пассивность до 22 года до сих пор диссонирую со мной. Для того чтобы вернуться в культурное пространство нашей страны, они должны совершать поступки такого уровня, что я даже не знаю. Я буду рад их увидеть на фронте. Не обязательно, в боевом подразделении, можно в тыловом. Да, даже как "Культурный десант", но я не знаю, примут ли Потапа и Дорна военные,

– поделился своим мнением рэпер.

В то же время, по его мнению, Потап и Дорн не в контексте того, что происходит в Украине.

Он добавил: "Когда человек не в контексте происходящего, он просто не понимает, не чувствует трансформаций, происходящих с нашим обществом, с нашей страной. Они живут в параллельной реальности. Поэтому зачем эти люди сейчас? Особенно, когда они пытаются так активно вернуться в наше культурное пространство".

Yarmak считает, что ни Потап, ни Дорн не влияют на победу Украины, так что от них ничего не зависит.

"У нас каждый день умирают идейные люди, которые перестраивали страну, пока они зарабатывали миллионы долларов в России, нормально себя чувствовали, дискредитировали наших патриотов… Эти люди никак не влияют на нашу победу. Мы все эти годы без них боролись и без них победим", – отметил Александр.

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