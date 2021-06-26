Раскалывает народ, – Yarmak осудил СБУ за разрешенный въезд Басты в Украину
Источник:инстаграм Yarmak
Украинский рэпер Yarmak выступил против въезда российского рэпера Басты в Украину. Он также обвинил СБУ в расколе народа и создании двойных стандартов.
Известный хип-хоп исполнитель Yarmak (настоящее имя – Александр Ярмак) опубликовал на личной странице сообщение о российском рэпере Басте, который проводит в Украине концерты. Он осудил СБУ за то, что Василий Вакуленко может приезжать в Украину несмотря на его выступления в оккупированном Крыму.
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Yarmak о Басте и его въезде в Украину
Рэпер отметил, что он вырос на музыке Басты, впервые выступал на "разогреве" на концерте у Басты и там познакомился с женой. Однако Александр Ярмак отметил, что стоит отбросить все эмоции и соблюдать закон Украины. Согласно ему, в страну не могут приезжать люди, которые поддерживают оккупацию Крыма и других украинских территорий.
Что нарушил Василий Вакуленко? Он участвовал в отборе на лучшую песню о незаконном (!) крымском мосте! И это было уже после первого запрета на въезд в Украину. То есть этот вопрос должен быть рассмотрен отдельно Службой безопасности Украины и обнародован отчет, получены комментарии исполнителя,
– написал Yarmak.
Исполнитель вспомнил и случай с запретом въезда российскому рэперу Моргенштерну, который не посещал оккупированный Крым. По мнению Александра, СБУ создает двойные стандарты и раскалывает народ, ведь Баста, нарушивший закон, может въехать в страну.
Моя позиция открыта, я хочу жить в правовом, демократическом обществе, независимо от моих собственных взглядов. Если субъективно – Баста – сильная личность, с четким, резким взглядом на все, но почему-то на вопрос "чей Крым", пока не дал ответа, в отличие от Noize MC и "Влады" (участник группы "Каста", – Showbiz 24),
– добавил Ярмак.
Рэпер отметил, что несмотря на небольшую часть поклонников Басты, в Украине есть те, кто хотят справедливости и ответа от лиц, приезжающих к нам зарабатывать деньги. "Воспитывайте в себе объективность, времена "за брата и двор стреляю в упор", к счастью. прошли", – подытожил Yarmak.
Что известно о разрешенном въезде Басты в Украину
- В сентябре 2017 года Служба безопасности Украины запретила Басте въезд на территорию Украины. Артист нарушил украинский закон – гастролировал в оккупированном Крыму.
- Уже через три года Басту официально исключили из перечня лиц, которым нельзя въезжать на территорию Украины. Поэтому он приехал в Киев, но так и не смог ответить на вопрос, чей Крым.
- Впоследствии Сергей Стерненко сообщил, что Баста снова едет в Украину с концертом. Правда, активисты пытались сорвать выступление россиянина. Они демонстрировали плакаты с надписями о концертах рэпера в Крыму и финансировании российской армии.
- Министерство культуры может внести Басту в "черный список" после представления СБУ. Однако его они не получали.