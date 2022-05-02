Wellboy записал кавер на песню Скрябина: "Лучше чем у Кузьмы у меня не получится"

Украинский артист Wellboy записал кавер на песню Кузьмы Скрябина "Просто ми". Он стал одним из 16 украинских исполнителей, спевших песни легендарного музыканта для фильма "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам одноименной повести Кузьмы.

Кусочек композиции артист опубликовал на личной странице в инстаграмме. Фильм, для которого пел Wellboy, должны были презентовать еще в марте, однако из-за войны премьеру пришлось отложить.

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Теперь продюсеры мечтают о скорой победе и встрече со зрителями в кинотеатрах мирной Украины.

Лучше чем у Кузьмы у меня никогда не получится, но я стал одним из 16 украинских исполнителей, спевших кавер-версии песен "Скрябина", ставших саундтреком полнометражного фильма "Я, "Победа" и Берлин" по повести Кузьмы Скрябина,

– сообщил Wellboy.

"Прямолинейный, честный, мудрый, смешной, Кузьма был и остается для меня примером великого украинского артиста, творчество которого безвозвратно повлияло на восприятие мной украинской музыки. Включите Скрябина, послушайте Кузьму и станет легче, станет цветнее", – добавил артист.

Кавер Wellboy на песню "Скрябина" – "Просто ми": слушайте песню онлайн

Отметим, украинские звезды перепели песню Кузьмы Скрябина "Места счастливых людей", в которой упомянули известные города, пострадавшие от рук российских захватчиков – Киев, Ирпень, Харьков, Мариуполь, Херсон, Сумы, Чернигов и Львов.