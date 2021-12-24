Wellboy выпустил новогоднюю версию хита "Гуси" и праздничное видео-мультфильм

Известный украинский артист Wellboy представил обновленные версии хитов "Гуси" и "Вишни". К нашумевшему треку "Гуси" он также выпустил яркий мультфильм.

В канун Нового года и Рождества знаменитый артист Wellboy представил новинки. Он выпустил новогодние версии его треков – "Гуси" и "Вишни".

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Новогодняя версия "Гусей"

Wellboy пожелал всем поклонникам веселых праздников и счастливого Рождества. Особым дополнением к пожеланиям стали обновленные версии хитов.

К Новому Году мы подготовили для вас новогодние версии песен "Гуси" и "Вишни", думаю, они вам понравятся и вызовут положительные эмоции, ведь 2021 год был плодотворным и невероятно богатым на впечатления! Слушайте, наслаждайтесь и празднуйте под хорошую музыку,

– поделился артист.

Wellboy / Фото пресс-службы

К новогодней песне 24 декабря вышел мультфильм "Гусы Новогодние". Совсем скоро выйдет и клип на песню "Вишни Новогодние".

Wellboy – "Гуси Новогодние": смотрите видео онлайн

Добавим, за короткое время Антон Wellboy совершил прорыв в украинском шоу-бизнесе. Хит "Гуси" стал первым украинским треком, который за всю историю существования Apple Music в Украине попал в лучшие песни Apple Music Ukraine. Также "Гуси" – украинский трек, попавший в десятку клипов YouTube Ukraine, и вместе с песней "Вишни" попал в 50 лучших песен Spotify Ukraine.

Кроме того, стриминговый сервис Spotify назвал Антона Wellboy главным хит-мейкером года и выбрал участником программы Wrapped 2021 by Spotify в Украине.

"Благодарю всех, что в течение года вы слушали и поддерживали мое творчество. Желаю в Новом году всем найти себя настоящего, занимайтесь любимым делом, слушайте хорошую музыку и ваши гуси прилетят", – подытожил Wellboy.