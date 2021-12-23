Wellboy рассказал, сколько времени может прожить на 100 долларов

Певец и автор хита "Гуси" Wellboy поделился, что 100 долларов ему может хватить на 2 недели. Однако раньше для него это были большие деньги.

Юный украинский певец Wellboy довольно быстро приобрел популярность. Он рассказал, на сколько ему хватит 100 долларов.

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На сколько времени Wellboy хватит 100 долларов

Исполнитель поделился, что 100 долларов ему хватит на жизнь примерно на 2 недели. Хотя раньше могло хватать дольше.

Год назад на 100 долларов я смог бы прожить в общежитии и не о чем не думая месяц. 100 долларов – это огромные деньги, вы что,

– признался артист.

Wellboy добавил, что редко носит с собой кошелек. В частности, он очень редко берет наличку на съемки.

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Напомним, продюсером Wellboy является Юрий Бардаш, экс-продюсер группы "Грибы". Но недавно оказалось, что частично в продвижении артиста приняла участие Тина Кароль.

В частности певица поддержала Wellboy финансово. Она дала исполнителю первые средства на запись знаменитого хита "Гуси".