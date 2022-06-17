Wellboy прекратил сотрудничество с Юрием Бардашем, пересиживающим войну в Грузии

Украинский артист Wellboy приостановил сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем. Мужчина пересиживает войну в Грузии.

Украинский исполнитель Антон Уэльбой (Wellboy) опубликовал новое видео на личной странице. В нем он сообщил, что завершил сотрудничество с продюсером Юрием Бардашем.

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Wellboy завершил сотрудничество с Бардашем

В видео, показанном Антоном, он танцует и поет. Артист поблагодарил бывшего продюсера за все, чему он его научил.

Хочу поблагодарить Юрия. За то, что он вкладывал в меня все это время, учил меня многим вещам. Но ведь надо идти дальше, двигаться. Нужно жить, надо петь,

– поделился Wellboy.

В подписи к ролику он также упомянул о Бардаше: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".

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В комментариях под сообщением поклонники выражают артисту свою поддержку. В их числе и Даша Астафьева, Алексеев, Саша Чемеров, Вера Кекелия и Даша Трегубова.

"Красава";

"Радуюсь, что твоя позиция правильна. Дальше только лучше";

"Все будет хорошо, Антон";

"Все правильно поступил";

"Вот так новости! Желаю сил, вдохновения и новых хитов";

"Молодчина, дальше только лучше";

"Антон, у тебя точно все будет супер, дальше только больше и лучше!".

Где сейчас Юрий Бардаш