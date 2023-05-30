"Страшная ночь": звезды болезненно реагируют на ракетную атаку Киева и благодарят ПВО и пожарных
В ночь на 30 мая россияне снова атаковали Киев дронами. Оккупанты запустили 31 дрон-камикадзе, из которых 29 – уничтожили. Однако обломки нанесли много вреда, есть погибшие и раненые. Звезды в сетях благодарят ПВО и делятся эмоциями после бессонной ночи.
В ночь на 30 мая с 23:30 по 4:30 Россия еще раз атаковали Киев "Шахедами". От обломков в столице возникли пожары.
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24 Канал собрал реакции артистов на ракетную атаку в ночь 30 мая Звезды благодарят ПВО за работу и признаются, что это было очень страшно.
Юрий Горбунов
В соцсети ведущий показал последствия удара по дому, в котором возник пожар.
Еще одна ночь в Киеве! Это Голосеевский район!! В аду гореть врагу!! Мы победим!!,
– написал Горбунов.
Слава Демин
Артист показал свое фото и поблагодарил ВСУ, которые смогли сбить почти все дроны и даже пожарных.
Хочу поблагодарить не только наших крутых ПВО, а еще тех, кто во время атак выезжает на места прилетов и рискуя жизнью спасает людей. Пожарные, врачи скорой, полиция! Представьте! Они едут во время пика атак и выполняют свою работу. Спасибо! Вы – герои,
– написал Демин.
Ольга Сумская
Звезда показала последствия атаки в Голосеевском районе столицы. "Киев после атаки "Шахедов", – написала она.
Впоследствии актриса также добавила фото пострадавшего из дома. "Страшная ночь 30 мая", – ответила Сумская.
Ольга Сумская отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграм-сторис
Даша Ульянова
Победительница "Холостяка-10" тоже не умолчала о ракетной атаке. Она призналась, что в эту ночь было очень страшно.
Состояние очень разбито. Стараюсь настроиться на день. Мои соболезнования потерпевшим… Сложно подобрать слова,
– написала Даша.
Даша Ульянова отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграмм-сторис
Наталья Могилевская
Звезда опубликовала статистику сбитых дронов Воздушными силами. "Спасибо за сохраненные жизни", – написала Могилевская.
Певица рассказала подписчикам о последствиях падения вражеских обломков "Шахедами" в Киеве. "Один человек погиб, 13 пострадавшим оказали помощь на места", – добавила она.
Могилевская отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграмм-сторис
Кроме того, она перепостила разговор детей из пострадавшего дома. "Наши дети. Не простим", – высказалась звезда.
Леся Никитюк
Телеведущая отреагировала на массированную атаку. Она поблагодарила ПВО за их невероятную работу.
Огромная благодарность ВСУ ПВО и всем службам, работавшим в эту трудную ночь.. уже в который раз. Слава Украине! Героям Слава,
– подписала сток Никитюк.
Леся Никитюк отреагировала на ракетную атаку Киева / Фото с ее инстаграмм-сторис
Другие украинские артисты тоже отреагировали на ночную ракетную атаку 30 мая. В своих соцсетях они опубликовали содержимое с благодарностью ПВО и показали последствия обстрела.
Как украинские артисты реагируют на ночную атаку / Фото с инстаграм-сторис
Атака Киева 30 мая: что известно
- В ночь на 30 мая с 23:30 по 4:30 российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину иранскими беспилотниками "Shahed-136/131". В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.
- Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны поражены подступами к столице и в небе Киева.
- Однако в Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажке – его ликвидировали. Спасатели эвакуировали 30 человек, 4 пострадали, 1 человек погиб.
- В Подольском районе спасатели локализовали пожар в многоэтажке и здании. 6 человек спасены. на обнародованных кадрах можно увидеть, как спасатели отважно эвакуировали людей из поврежденных домов.