Взять Киев – нереально, – Тарас Тополя о ситуации в терробороне столицы

Участники группы "Антитела" вступили в ряды территориальной обороны Киева. Тарас Тополя признался, что с начала войны и до сих пор ситуация намного улучшилась, столица стала настоящей крепостью.

"Антитела" стали одними из первых артистов, взявших в руки оружие, чтобы защищать родной город. О работе в территориальной обороне Тарас Тополя рассказал в комментарии 24 каналу.

Важно Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие, – заявление группы "Антитела"

Тарас Тополя о терробороне Киева

Музыкант признался, что с начала войны ситуация в территориальной обороне Киева значительно улучшилась: "Появились четкая коммуникация, координация совместных действий, улучшилось обеспечение. Этому способствовали поддержка и помощь волонтеров. Подразделения территориальной обороны осуществляют операции в коммуникации друг с другом, оказывают поддержку. Сам город значительно подкрепился".

Если в начале войны Киев был городом, который превращался в крепость, то сейчас это уже крепость, умноженная на 2. Киев взять нереально. Особенно теми силами, которые есть у орков. И это благодаря тому, что тысячи гражданских людей взяли оружие в руки и вступили в ряды территориальной обороны. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Победим!

– подчеркнул Тополя.

, полное интервью с Тарасом Тополей уже скоро читайте в рамках проекта "Интервью24"



Группа "Антитела" в терробороне Киева / Фото из инстаграмма Тараса Тополи