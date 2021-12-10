Взяла пример с Go_A, – представительница Украины о треке, с которым едет на Детское Евровидение

На сцену Детского Евровидения Елена Усенко выйдет с авторской песней "Важіль". Журналистам сайта 24 канала она рассказала, что споет Европе о том, как важно ценить время.

В свои 14-лет Елена Усенко пишет совсем недетские песни. В украиноязычный трек с мощным названием "Важіль" девочка вложила глубокий смысл. Главный его месседж: следует жить на полную, ведь самое важное, что мы имеем, – это время.

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Эти слова есть в моей песне – "треба жити, поки є час". Потому что время очень быстро летит, и иногда мы не успеваем ловить момент,

– подчеркнула представительница детского Евровидения.

Девочка не боится, что Европа ее не поймет. Елена уверена, еврофаны почувствуют месседж "Важеля" через энергетику, через посыл.

Лишь в эксклюзивном интервью сайту 24 каналу юная артистка призналась, что на полностью украиноязычную композицию ее вдохновила группа Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021 с песней SHUM. Она хочет, чтобы мир снова увлекся соловьиной.

Я взяла пример с Go_A. Они показали, как важно продвигать украинский язык, потому что он невероятно благозвучный и очень красивый,

– призналась Елена Усенко.