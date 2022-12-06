Нет ресурса инициировать ср*чи, – Ефросинина ответила, взяла ли бы интервью у Лободы

Ведущая Маша Ефросинина год назад взяла интервью у Светланы Лободы, которая в то время не комментировала тему войны и строительства карьеры в России. Ефросинина призналась, пообщалась бы с артисткой сейчас.

Год назад Светлана Лобода рассказала Маше Ефросининой об отношениях с дочерьми, бывшим мужем и продюсершей, но не упомянула о войне в Украине и причинах того, почему ее выступления бойкотировали несколько лет назад. Интервьюер Ефросинина рассказала, что сейчас не хотела бы делать еще одно интервью с певицей.

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Почему Ефросинина не зовет Лободу на интервью

Маша Ефросинина объяснила, что не хочет показывать подлинность человека, у которого берет интервью, из-за острых вопросов. "Мой подход к интервью показывает, что подлинность человека можно показать не оскорбляя его или не лезя с какими-то резкими оскорбительными шестами к нему в кишечник. Чтобы отсюда все подостать".

Ведущая добавила, что Лобода пересматривает интервью после записи. Поэтому она могла бы и не разрешить публиковать материал с актуальными вопросами.

Я не хочу, потому что я знаю: звать Свету в эти времена – это у нее нужно спрашивать весь ряд вопросов, на которые я знаю, как она ответит. Зачем это мне? Мне тогда хватило хейта. Света отсматривает свои интервью. Она его посмотрит, ей что-нибудь не понравится. Каждый человек, давший интервью, имеет право запретить публиковать это интервью,

– объяснила Маша.

"Завершится война, победим – вернемся к законам журналистики. Я сегодня тебе очень красноречиво даю понять – у меня во время этих страшных времен нет внутреннего ресурса самой инициировать ср*чи, самой лезть во все это. Я так много вижу горя, что у меня сегодня нет сил провоцировать еще чью-то боль, хейт, кого-то натравливать. Не хочу".

Маша Ефросинина подытожила, что сейчас чем заниматься, поэтому не хочет лезть в грязное белье Светланы Лободы. "Пусть те люди копаются там, которым это доставляет удовольствие, которым нечего делать. У меня сейчас нет ни желания, ни сил. Называйте меня плохой журналисткой, но столько ср*чей, столько го*на друг с другом, хватает сейчас людей, которые захейтят меня, тебя, Свету Лободу, всех разберут на части".

Как Светлану Лободу чуть не запретили в Литве

Хотя Светлана Лобода через месяц после 24 февраля назвала Россию агрессором и начала открыто поддерживать Украину, в Литве ее все равно хотели объявить персоной нон грата.

Артистка опровергла эту информацию и назвала это "черным пиаром", а затем подтвердили организаторы ее концертов.

Перед выступлением в Вильнюсе Лобода даже собрала пресс-конференцию, на которой заявила, что Минкульт Литвы ошибся. Она добавила, что является гражданкой Украины и не посещала оккупированный Крым после 2014 года.