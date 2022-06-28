MELOVIN рассказал, как его приняли за диверсанта: "Вызвали полицию"

Украинский певец MELOVIN вспомнил, как на съемках одного из клипов его приняли за диверсанта. Тогда люди даже вызвали полицию.

Украинский артист MELOVIN принял участие в съемке масштабного клипа "Мы из Украины", в котором объединились исполнители. Свой отрывок он снял во Львове и рассказал о том, что осталось за кулисами.

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MELOVIN о том, как его назвали диверсантом

Певец припомнил, как снимал свою часть клипа. Для этого он вылез на одну из высоких крыш во Львове, поэтому люди заподозрили, что он диверсант.

За кулисами остались слезы моей команды, потому что она забиралась со мной на эту крышу. Это крыша в центре Львова. Там большая высота. Сначала ты поднимаешься лифтом, потом я залезал на каблуках по маленьким ступенькам еще на один этаж выше, там было все под напряжением, шел дождь, появилась молния,

– рассказал MELOVIN.

"Потом вызвали полицию, потому что кто-то сказал, что там какие-то диверсанты ходят, что-то фотографируют. Было весело. Приехала полиция, увидела, что это я, вышел MELOVIN на каблуках в обмундировании, поняли, что все хорошо", – с юмором добавил исполнитель. .



MELOVIN во время съемок клипа / Скриншот с видео

Знаменитость признался, что в повседневной жизни он не носит обувь на высоком каблуке. Он добавил, где находится сейчас: "Я живу во Львове, в городке Жовква, с командой, со своими друзьями. Живем, работаем", – поделился MELOVIN.

, MELOVIN переработал страницы своих команд в координационные и волонтерские центры. Он с друзьями занимается развозкой и сортировкой гуманитарной помощи. Также певец продолжает выступать с благотворительными концертами.

"Изменились ценности людей по отношению к фан-публике – артисту. Немного по-другому это и немного приятнее. Я не очень люблю обниматься с незнакомыми людьми, но сейчас хочется всех обнимать вокруг и говорить: слава Богу, что ты жив-здоров", – добавил артист.