Вышла ли замуж Юлия "Зайка" за Богдана Юсипчука: финалистка "Холостяка" раскрыла детали
Источник:инстаграм Юлии Бельченко
Юлия Бельченко с 11 сезона шоу "Холостяк" на днях взволновала сеть свадебными фото с обладателем титула "Мистер Украина" Богданом Юсипчуком. Не успели фанаты порадоваться за свою любимицу на реалити-шоу, как Юлия уже опровергла слухи о браке.
Девушка, которая так и не смогла завоевать сердце главного героя "Холостяка-11" Михаила Заливако, устроила "свадьбу" с другим неженатым красавцем. Читатели не сразу поверили в брак Юлии и Богдана, поскольку об их романе ничего не было известно, а сама участница реалити-шоу в день "свадьбы" была не слишком веселой.
К слову Финалистка "Холостяка-11" Юлия "Зайка" озадачила сеть свадебными фото
Что произошло на самом деле между Юлией и Богданом
Как и подозревали фанаты, свадьба у "влюбленных" не состоялась – это было открытие новой свадебной локации в Киеве, а Юлия и Богдан стали моделями, которые "согласились принять участие и продемонстрировать, какой может быть свадьба на крыше".
К тому же я хотела почувствовать себя невестой. А Богдан – избавиться от страха бракосочетания,
– добавила Юлия "Зайка".
Что говорит Юсипчук
Богдан Юсипчук тоже оправдался за громкие обсуждения о "браке" с Бельченко.
"Фейк!!! Хайп!!! Неправда!!! А где родители? Где друзья? Почему не целовались?.. Все знают, что у меня образ холостяка. Я реально боялся (в прошлом) свадеб. Мне нужно было бороться с этим. Наилучшее решение побороть страх – сделать то, что вблизи (ребята, это не так страшно, как это рисуют, вперед). У Юли другая ситуация: существует поверье, что если девушка/женщина проведет свадебную репетицию – в течение двух лет она выйдет замуж. Юлия, вперед! Не забудь позвать", – написал Юсипчук.
Богдан добавил, что благодаря большому охвату в сети он и Юлия хотят помочь одному из приютов для собак в Киеве.
Реакция сети
Читатели подозревали, что Богдан и Юлия, вероятно, участвовали в другом реалити-шоу, или же сериале, но догадки о "фейковой" свадьбе все же подтвердились. Поэтому многие фанаты разочаровались в своей любимице, которая подняла в сети "хайп":
- "Цирк какой-то";
- "Люди не любят чувствовать себя обманутыми. Это же очевидно";
- "П*пец полный. Бред. Вчера люди радовались за Вас, а сегодня те же люди разочарованы в Вас";
- "Реально, хайп. Чтобы рейтинги поднять";
- "Но это жесть. Как делала цирк и хайп на проекте, чтобы стать известной, так же теперь. Это же просто позор";
- "Какой самообман. Юля, вам понравилось, что вы чувствовали?";
- "Охват подняли конечно классно, но хайпануть на таком трогательном событии, как создание семьи, это, простите, слишком. Это очень личные и волнующие моменты для любящих людей, и обесценивать такое мероприятие не стоило. Неприятно как-то получилось";
- "Тупизм";
- "Отписка";
- "Ну такое. Замысел не удался".