В вышиванке и шароварах: Эктор Хименес-Браво трогательно поздравил с Днем Независимости Украины

Во вторник, 24 августа, весь мир поздравляет Украину с 30 годовщиной Независимости. К поздравлениям присоединился именитый шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. По случаю праздника он примерил образ казака.

Как и полагается легендарному персонажу, Эктор Хименес-Браво надел белую рубашку с вышивкой на груди и манжетах, красные шаровары, которые подпоясал широким золотистым поясом, и меховую казацкую шапку. Позируя перед камерой, он развернул сине-желтый флаг, который эффектно развевался на ветру.

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В подписи к красноречивому фото шеф-повар признался: влюбился в Украину с первой прогулки по Ярославову Валу, недалеко от Золотых ворот. Она подарила ему не только известность и признание, но и лучшие 11 лет его жизни.

По мнению судьи "МастерШеф", самое большое украшение нашего государства – свободолюбивый и гордый народ, благодаря которому она празднует 30 годовщину Независимости.

Украина, ты стала моим домом ... Украина – это о народе. Про искренний, веселый, свободолюбивый, гордый, буйный, но такой свой народ. Поздравляю с большим праздником для всех нас – с Днем независимости, Украина,

– проникновенно написал Эктор Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво в вышиванке и шароварах / Фото з інстаграму повара

, не только Эктор Хименес-Браво, но и весь украинский шоу-бизнес трогательно поздравляет Украину с 30 годом Независимости.

Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

Украина, ты стала моим домом. Я влюбился в тебя сразу, с первых шагов по Ярославову Валу. Погода, атмосфера, деревья, люди, уличный певец, ярмарка – все это зашло в мое сердце и осталось во мне. Я ждал, пока вернусь сюда на долгие годы, а может и навсегда.

Украина – это народ. Про искренний, веселый, свободолюбивый, гордый, буйный, но такой свой народ. Он делает Украину такой, какая она есть – молодой и несокрушимой.

Спасибо тебе за 11 лет, дорогая Украина, это лучшее время в моей жизни. Поздравляю с большим праздником для всех нас – с Днем независимости, Украина!