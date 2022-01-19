В вышитой рубашке и платье: Катя Осадчая с Юрием Горбуновым поздравила с праздником Крещения
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская ведущая Катя Осадчая поделилась новым ярким фото с Юрием Горбуновым. В эффектном образе она поздравила фанов с праздником Крещения.
Украинское звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов всегда отмечают традиционные праздники. Вместе они провели и вечер Крещения, а также поздравили всех подписчиков с праздником.
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Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили с Крещением
Несколько дней назад пара вернулась из Таиланда, чтобы отпраздновать в Украине Крещение и вернуться к рабочим будням. По случаю праздника Катя Осадчая поделилась новым фото с мужем.
Телеведущая позировала перед камерой в вышитой рубашке и черном платье-сарафане, которое удачно гармонировало с молочным цветом блузки. Ярко-красный пояс акцентировал на хрупкой талии звезды.
Катя Осадчая дополнила образ красным ожерельем и голубыми серьгами-подвесками. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Юрий Горбунов встал возле любимой и обнял ее за талию. Он также примерил традиционный украинский наряд – белоснежную вышитую рубашку, которую соединил с черными брюками.
Христос крещается! С праздником Крещения! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды. Любви и согласия вашим семьям,
– поприветствовала Катя Осадчая.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Реакция сети
Очаровательные фото телеведущих за несколько часов собрали более 15 тысяч предпочтений. Поклонники активно комментируют сообщение, где делятся впечатлениями от снимков и делятся приветствиями в ответ:
- "Какой красивый наряд"
- "Красивые";
- "С праздником вас! Здоровья и мира в семье";
- "Очень красивые";
- "Очень гармоничная пара";
- "Очень красивая пара, Вы великолепны!";
- "Поздравляю вас с праздником";
- "Вы великолепны".