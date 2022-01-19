В вышитой рубашке и платье: Катя Осадчая с Юрием Горбуновым поздравила с праздником Крещения

Украинская ведущая Катя Осадчая поделилась новым ярким фото с Юрием Горбуновым. В эффектном образе она поздравила фанов с праздником Крещения.

Украинское звездные супруги – Катя Осадчая и Юрий Горбунов всегда отмечают традиционные праздники. Вместе они провели и вечер Крещения, а также поздравили всех подписчиков с праздником.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили с Крещением

Несколько дней назад пара вернулась из Таиланда, чтобы отпраздновать в Украине Крещение и вернуться к рабочим будням. По случаю праздника Катя Осадчая поделилась новым фото с мужем.

Телеведущая позировала перед камерой в вышитой рубашке и черном платье-сарафане, которое удачно гармонировало с молочным цветом блузки. Ярко-красный пояс акцентировал на хрупкой талии звезды.

Катя Осадчая дополнила образ красным ожерельем и голубыми серьгами-подвесками. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Юрий Горбунов встал возле любимой и обнял ее за талию. Он также примерил традиционный украинский наряд – белоснежную вышитую рубашку, которую соединил с черными брюками.

Христос крещается! С праздником Крещения! Пусть крещенская вода смоет все невзгоды. Любви и согласия вашим семьям,

– поприветствовала Катя Осадчая.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Реакция сети

Очаровательные фото телеведущих за несколько часов собрали более 15 тысяч предпочтений. Поклонники активно комментируют сообщение, где делятся впечатлениями от снимков и делятся приветствиями в ответ: