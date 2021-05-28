Выпускной в тематике Гарри Поттера: сыновья Монатика закончили детский сад – фото

Нынешний учебный год завершается сегодня, 28 мая. Звездные дети также празднуют выпускной, например, сыновья артиста Монатика. Они закончили обучение в детском саду.

Известный украинский мультиартист Монатик и его жена Ирина посетили праздник сыновей Платона и Даниила. В пятницу, 28 мая, дети отпраздновали выпускной.

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Сыновья Монатика закончили детский сад

Воспитатели детского сада организовали тематический выпускной в стиле "Гарри Поттера". Даниил и Платон были одеты соответственно – в длинные мантии с капюшонами, свитера с красно-золотыми галстуками и черные штаны.

Какой важный день для нашей семьи, выпускной Данечки и Платона в саду! Тематика "Гарри Поттер" – наши попали в Гриффиндор,

– поделилась Ирина Монатик.

Жена Монатика добавила, что дети обожали ходить в садик. Также она поблагодарила педагогов, воспитателей и родителей детей.

"Слезы ручьем... счастье, гордость, много мыслей в голове о быстротечности времени... Благодарность, любовь и радость. От всей души всем желаю детей, как минимум двух, но лучше и больше. Всем любви и добра", – подытожила Ирина.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Миловидная серия фотографий с выпускного детей Монатика очаровала сеть. В комментариях фаны засыпали звездных сыновей комплиментами: