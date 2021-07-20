"Вылитый отец": Тина Кароль показала трогательное видео с сыном Вениамином

Сыну Тины Кароль 12 лет. Вениамин учится в Великобритании, однако летние каникулы проводит в Украине. Певица сняла видео с потомком, который очень похож на своего покойного отца Евгения.

В Киев Вениамин прилетел накануне выступления Тины Кароль на главной сцене Atlas Weekend. Он поддерживал звездную маму на репетициях масштабного шоу, а теперь проводит время с ней в перерывах между съемками и публичными выходами.

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Певица сняла домашнее видео с сыном. Вениамин рассказал, что читает книгу о легендарном итальянском художнике Леонардо да Винчи. Тина Кароль удивилась, что он выбрал такую "толстую книжку". На что мальчик ответил: "Она не толстая. Пойди в нашу библиотеку в школе, ты увидишь более толстые книги".

Похоже, сын украинской поп-дивы обожает литературу. Это сильно впечатляет как Тину Кароль, так и многомиллионную аудиторию ее фанов. Пока одни засыпали Вениамина комплиментами в комментариях, другие отмечали его удивительную схожесть с отцом Евгением, который ушел из жизни 8 лет назад.

"Как он на папу похож";

"Ой, как возмужал! Вылитый отец";

"На папу очень похож";

"Какие хорошие отношения между Тиной и Вениамином. Пусть длятся всю жизнь";

"Очень воспитанный и умный мальчик, гордость мамы";

"Простой умный парень";

"Уже такой взрослый".

В то время как пользователи восхищаются отношениями Тины Кароль с Вениамином, напомним, что их любимое совместное занятие – троллить друг друга. У 12-летнего мальчика довольно острый юмор, который он перенял от звездной мамы.