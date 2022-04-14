"Вы ждали премьеру": создатели "Холостячки" потролили Оксану Марченко

После задержания Виктора Медведчука в сети появилось много мемов. Они касались не только политика, но и его супруги Оксаны Марченко. Теперь создатели реалити-шоу "Холостячка" опубликовали забавный ролик, в котором Марченко предстала в образе главной героини нового сезона.

12 апреля Виктор Медведчук был арестован, а на следующий день его жена Оксана Марченко обратилась к президентам Украины и Турции с требованием освободить его.

Смотрите также "Холостяк" Михаил Заливако потролил российских оккупантов и их жен: "Будет распаковка"

Как создатели "Холостячки" потролили Марченко

Это видеообращение стало мемом. Теперь Марченко высмеивают украинцы. Не остались в стороне и создатели "Холостячки", создавшие "анонс" нового сезона романтического реалити-шоу, где жена Медведчука в главной роли.

Вы ждали премьеру "Холостяка", а здесь со вчерашнего дня "Холостячка" нарисовалась,

– с юмором подписали ролик.

Создатели "Холостячки" потролили Марченко: смотрите видео онлайн

Поклонники проекта не оставили сообщение без внимания. Они активно комментируют его. Отреагировала даже героиня второго сезона Злата Огневич, шутливо написавшая: "Я ревную".

"Круто смонтировали! Как всегда, на лучшем уровне! Покажите эту видеовизитку Медведчуку!"

"Это будет хит просмотров!"

"Эту "Холостячку" точно будет смотреть вся страна!"

"Позитив сейчас необходим!"

Да есть и те пользователи сети, которые не поняли, что этот ролик – шутка. Они выражают свое недовольство тем, что Марченко будет "героиней" нового сезона.