"Вы ждали премьеру": создатели "Холостячки" потролили Оксану Марченко
Источник:инстаграмм "Холостячки"
После задержания Виктора Медведчука в сети появилось много мемов. Они касались не только политика, но и его супруги Оксаны Марченко. Теперь создатели реалити-шоу "Холостячка" опубликовали забавный ролик, в котором Марченко предстала в образе главной героини нового сезона.
12 апреля Виктор Медведчук был арестован, а на следующий день его жена Оксана Марченко обратилась к президентам Украины и Турции с требованием освободить его.
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Как создатели "Холостячки" потролили Марченко
Это видеообращение стало мемом. Теперь Марченко высмеивают украинцы. Не остались в стороне и создатели "Холостячки", создавшие "анонс" нового сезона романтического реалити-шоу, где жена Медведчука в главной роли.
Вы ждали премьеру "Холостяка", а здесь со вчерашнего дня "Холостячка" нарисовалась,
– с юмором подписали ролик.
Создатели "Холостячки" потролили Марченко: смотрите видео онлайн
Поклонники проекта не оставили сообщение без внимания. Они активно комментируют его. Отреагировала даже героиня второго сезона Злата Огневич, шутливо написавшая: "Я ревную".
- "Круто смонтировали! Как всегда, на лучшем уровне! Покажите эту видеовизитку Медведчуку!"
- "Это будет хит просмотров!"
- "Эту "Холостячку" точно будет смотреть вся страна!"
- "Позитив сейчас необходим!"
Да есть и те пользователи сети, которые не поняли, что этот ролик – шутка. Они выражают свое недовольство тем, что Марченко будет "героиней" нового сезона.
- "Многовато ей чести, по-моему!"
- "Зачем такое показывать, больше нет тем?"
- "Вы разочаровали!"
- "Ого, неожиданно".