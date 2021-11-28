Вы ничего не стоите, – Юлия Сливка эмоционально прокомментировала "Голодную тусу блогеров"

Украинская писательница и издатель Юлия Сливка обратила внимание на то, что блогеры не вспомнили о Дне памяти жертв Голодомора, а вместо этого громко праздновали день рождения на вечеринке с эротической тематикой.

Блогеры – современные лидеры мнений, за которыми следят миллионы украинцев. Свое истинное лицо инстаграм-звезды показали в День памяти жертв Голодомора. Когда вся страна чествовала 10,5 миллионов заморенных голодом украинцев, блогеры "отрывались" на пошлой вечеринке.

Больше читайте здесь "Голодная туса": блогеры цинично отпраздновали день рождения в День памяти жертв Голодомора

Празднование состоялось по случаю Дня рождения блогера-миллионника Александра Залиска, который собрал друзей в Доме ученых во Львове. Ведущим вечеринки стал Владимир Остапчук, который в сториз подписал фото праздничного стола и: "Голодная туса блогеров". И это в день, когда вся страна была в скорби.

Юлия Сливка про "голодную тусу"

Автор опубликовала эмоциональное сообщение на личной странице в инстаграме. В нем она выразила мнение многих украинцев, которые возмущены поведением лидеров мнений.

"Кажется, вы не понимаете, о чем говорится. Бл**ь! Вы могли просто не родиться. Не было бы развлечений! Нас с вами могло не быть. Истребляли нацию! Замучили 4 миллиона нас. Нас! Среди этих людей были ваши предки. Поищите в книге свою фамилию. Вы найдете детей одного года, семи, пятидесяти, девяноста лет, беременных женщин. Люди ели друг друга. Люди варили своих детей, потому что сходили с ума от голодовки. Скажите, вы тоже сошли с ума?!", – эмоционально написала Юлия.

Вы ничего не стоите. Черт побери. Как жаль. Вы ничего не стоите. А за вами и миллионы,

– подчеркнула автор.

Сливка добавила, что за похожий контент она бы предусматривала уголовную ответственность. Однако никто вообще никакой ответственности за него не понесет. Блогеры, которые цинично праздновали, принимали участие в эротических конкурсах, вульгарно вели себя, говорили тосты, стоя на столах, или не признают геноцида, либо не являются частью украинского народа: "Высшая мера цинизма – не просто не делать вид, что этого не было, а танцевать в день памяти".

День памяти жертв Голодомора / Фото из инстаграма Юлии Сливки

Также Юлия добавила, что блогеры уже заблокировали ее в инстаграме.

Юлия Сливка о блогерах / Скриншот инстаграм-сториз Юлии Сливки

Текст публикации Юлии Сливки:

Расставим акценты. Лидеры мнений очень мало говорили про Голодомор (шоу). Я бы не писала это, если бы они еще и не транслировали развлечения в день скорби.

Кажется, вы не понимаете, о чем говорится. Бл**ь! Вы могли просто не родиться. Не было бы развлечений! Нас с вами могло не быть. Истребляли нацию! Замучили 4 миллиона нас. Нас! Среди этих людей были ваши предки. Поищите в книге свою фамилию. Вы найдете детей одного года, семи, пятидесяти, девяноста лет, беременных женщин. Люди ели друг друга. Люди варили своих детей, потому что сходили с ума от голодовки. Скажите, Вы тоже сошли с ума?!

Вы называете себя инфлюэнсерами, амбассадорами, трендсетерами, но какие тренды вы задаете?! Какие ценности вы транслируете?! Это всего лишь look в день?

Вы ничего не стоите. Черт побери. Как жаль. Вы ничего не стоите. А за вами и миллионы.

Жаль, что никто не несет ответственности за то, что он транслирует. За похожий контент я предполагала бы криминальную.

Вы либо не признаете этого геноцида, либо не являетесь частью этого народа. Иначе как национальная память может иметь такую низкую цену?! Вы либо политически предвзяты, либо интеллектуально ограничены. Высшая мера цинизма – не просто делать вид, что этого не было, а танцевать в день памяти.

Дикий стыд. Мы живем в параллельной реальности. Надеюсь, это сообщение станет хорошей возможностью не просто возненавидеть меня всем причастным, но и пересмотреть отношение к контенту, хотя бы тайком. А нам – посмотреть, на кого мы подписаны. Вы являетесь тем, за кем вы следите. Не будьте дном.