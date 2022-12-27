Вупи Голдберг не признает Холокост, потому что не хочет верить нацистам: сеть свирепствует

Американская актриса и ведущая Вупи Голдберг встряхнула в очередной скандал, когда высказалась о Холокосте. Она убеждена, что евреев по расовому признаку не убивали в 20 веке, "поскольку их невозможно было отличить на улице". Коренные евреи взамен подчеркивают, что пусть она посетит Освенцим и прочтет историю.

Темнокожая киноактриса дала пространное интервью лондонскому изданию Sunday Times, где оставила ряд скандальных цитат. Она считает, что геноцид не связан с расой. Что символично, разговор вышел на шестой день еврейского праздники Хануки.

Читайте также Посоветовал евреям простить Гитлера: Канье Вест сделал одиозное заявление о Холокосте

Вспомните, кого они убивали первыми. Они не убивали по расовой принадлежности. Уничтожали тех, кого считают психически неполноценными. И тогда они приняли это решение,

– заявила Вупи.

На что ее собеседница Дженис Тернер ответила, что нацистская Германия приняла законы, направленные против целой расы евреев. Но Голдберг продолжила:

Да, но это убийца, не правда ли? Угнетатель говорит вам, кто вы. Почему ты им веришь? Они нацисты. Зачем верить в то, что они говорят? Это не меняет того факта, что еврея нельзя было отличить на улице. Можно было отличить меня, но их нет.

Отметим, что это уже не в первый раз Голдберг делает резкие антисемитские заявления. Впервые она об этом сказала публично в эпизоде "Взгляда" около 10 месяцев назад, заявив, что "Холокост связан не с расой", а скорее с "бесчеловечностью по отношению к человеку". Позже она приносила извинения и была отстранена от шоу на две недели за свои комментарии. Что интересно, фамилию Голдберг Вупи когда-то взяла от еврейской половины семьи, поэтому ее заявления от этого становятся еще неоднозначными.

Реакция сети

В твиттере уже начали обращаться к Вупи Голдберг, где отмечают, что пусть посетит музеи с местами величайших упоминаний о пытках и убийствах евреев и больше посидеть над книгами. Ей уже пишут представители еврейских общин, которые пережили Холокост: