"Вторые сутки в пути": куда Сергей Танчинец увез семью и как помогает украинцам

Лидер группы БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ Сергей Танчинец рассказал, как живет во время войны. Он признался, что увез семью в Мукачево, а сам занимается волонтерской деятельностью.

Известный украинский исполнитель и лидер рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец рассказал, как помогает украинцам. Он признался, что не может сидеть без дела.

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Танчинец о жизни во время войны

Я отвез свою семью к родителям в Мукачево, но без дела сидеть никто не может. У нас огромная волонтерская организация, которой нужны транспортировки. У нас с ребятами три машины – в основном перевозим лекарства и детское питание, немного вещей,

– рассказал Сергей Танчинец.

Музыкант поделился, что с коллегами возит вещи в киевские больницы. Из столицы они вывозят мам с детьми: "Пока мы вторые сутки в дороге, переночевали в Виннице".

Сергей Танчинец рассказал, что очень многие выезжают на Западную Украину.

"Я отвозил людей на Запад Украины, и на перевале Нижние Ворота мы простояли 8 часов в 15-километровой пробке. В основном автомобили ехали из Киева и Харькова. Огромное количество людей также осталось в Киеве. Многие мужчины пошли становиться на учет в военкомат, потому что не могут сидеть без работы. ТРо сейчас укомплектованы, им нужно ждать очередей", – добавил артист.

Заметим, что волонтерской деятельностью также занимаются Ирина Федишин с мужем. В то время как певица с мамой и детьми лепят вареники для беженцев, Виталий Човнык пошел в терроборону.

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