Второй за год: жена Виктора Павлика купила новый автомобиль за миллион гривен

27-летняя супруга Виктора Павлика заработала на новую машину. Она купила авто марки Toyota с комплектацией Premium. Екатерина Репьяхова отдала за него миллион гривен.

На первый автомобиль мечты жена Виктора Павлика заработала сама. Ему всего год, но девушка уже купила новый, это была одна из ее целей на 2022 год.

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Жена Виктора Павлика купила автомобиль за миллион гривен

В салоне Toyota блоггерша выбрала модель RAV4 2022 года. Авто цвета белоснежный перламутр с комплектацией Premium она получит только через полгода, но контракт покупки уже подписала. Стоимость машины на официальном сайте составляет чуть больше миллиона гривен!

Пусть сбываются мечты каждого из нас. Особенно у тех, кто усердно к ним идет,

– подписала Екатерина Репьяхова.

В комментариях она объяснила, что много путешествует с семьей – мужем, мамой и сыном Михасиком, поэтому ее автомобиль стал тесным. "Комфортная машина в приоритете, потому что много ездим", – добавила супруга Павлика.

Екатерина Репьяхова купила авто за миллион гривен / Фото из инстаграма жены Павлика

Отметим, что в феврале 2021 года Екатерина Репьяхова забирала из салона новенький автомобиль за почти 800 тысяч гривен . У девушки была Toyota C-HR.

Интересно, что звездные супруги живут на съемной квартире. Пятикомнатный дом, который Виктор Павлик купил в браке с Ларисой Созаевой, продали, чтобы погасить кредит. Из-за нее разгорелся настоящий скандал, ведь экс-жена певца обыграла все так, будто ее выселяют из квартиры.