Польша готова покорять сцену Евровидения-2023: порядок выступления участников второго полуфинала

11 мая в Ливерпуле пройдет второй полуфинал Евровидения-2023. В этот вечер на сцену выйдут представители 16 стран, которые вживую исполнят конкурсные песни, чтобы завоевать любовь публики. В каком порядке выступят конкурсанты – читайте дальше.

Евровидение-2023 проходит в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, передает 24 Канал. Напомним, что первый полуфинал уже прошел, какие участники попали в финал – читайте в статье.

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Участники Евровидения-2023 уже готовятся к выходам на главную сцену. Кого и в каком порядке зрители увидят во втором полуфинале – узнайте дальше.

Порядок выступления участники во втором полуфинале Евровидения-2023:

Дания: Reiley – Breaking My Heart Армения: Brunette – Future Lover Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On) Эстония: Alika – Bridges Бельгия: Gustaph – Because Of You Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Исландия: Diljá – Power Греция: Victor Vernicos – What They Say Польша: Blanka – Solo Словения: Joker Out – Carpe Diem Грузия: Iru – Echo Сан-Марино: Пикет Jacks – Like An Animal Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje Литва: Monika Linkyte – Stay Австралия: Voyager – Promise



Порядок выступлений в первом полуфинале / Фото Евровидение

В первом полуфинале конкурса проголосовали Франция, Италия и Германия. Во втором полуфинале будут голосовать – Украина, Великобритания и Испания. Порядок проведения гранд-финала будет определен утром в пятницу, 12 мая после проведения второго полуфинала.

Первый полуфинал Евровидения прошел 9 мая, а второй начнется 11 мая в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире из Ливерпуля мы увидим выступления 16 участников. Где и когда смотреть Евровидение-2023 – ищите здесь.