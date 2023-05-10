Польша готова покорять сцену Евровидения-2023: порядок выступления участников второго полуфинала
11 мая в Ливерпуле пройдет второй полуфинал Евровидения-2023. В этот вечер на сцену выйдут представители 16 стран, которые вживую исполнят конкурсные песни, чтобы завоевать любовь публики. В каком порядке выступят конкурсанты – читайте дальше.
Евровидение-2023 проходит в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, передает 24 Канал. Напомним, что первый полуфинал уже прошел, какие участники попали в финал – читайте в статье.
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Участники Евровидения-2023 уже готовятся к выходам на главную сцену. Кого и в каком порядке зрители увидят во втором полуфинале – узнайте дальше.
Порядок выступления участники во втором полуфинале Евровидения-2023:
- Дания: Reiley – Breaking My Heart
- Армения: Brunette – Future Lover
- Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
- Эстония: Alika – Bridges
- Бельгия: Gustaph – Because Of You
- Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Исландия: Diljá – Power
- Греция: Victor Vernicos – What They Say
- Польша: Blanka – Solo
- Словения: Joker Out – Carpe Diem
- Грузия: Iru – Echo
- Сан-Марино: Пикет Jacks – Like An Animal
- Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Австралия: Voyager – Promise
Порядок выступлений в первом полуфинале / Фото Евровидение
Первый полуфинал Евровидения прошел 9 мая, а второй начнется 11 мая в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире из Ливерпуля мы увидим выступления 16 участников. Где и когда смотреть Евровидение-2023 – ищите здесь.