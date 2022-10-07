Ольга Сумская показала, как ВСУ спасали 82-летнего мужчину, который не ел несколько недель

Наши защитники не только освобождают украинские территории, но и помогают гражданским. Актриса Ольга Сумская показала щемящее видео, где военные спасли 82-летнего мужчину, который не ел несколько недель.

Из-за русских оккупантов страдают миллионы мирных жителей. До 24 февраля украинцы мечтали, планировали, работали ради будущего. Сейчас сотни тысяч находятся на прифронтовых территориях и думают только об одном – чтобы выжить.

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Как ВСУ спасли 82-летнего жителя Северска

Северск – город, расположенный в Бахмутском районе Донецкой области. Сейчас это один из тех населенных пунктов, которые постоянно подвергаются обстрелам российской армии. Около одного из воронок, оставшихся от снаряда, украинские военные обнаружили 82-летнего пенсионера. Мужчина не ел несколько недель, пытался дойти до почты, но по дороге упал в грязь от слабости и голода.

Этого 82-летнего дедушку защитники обнаружили у воронок от снарядов. Он не ел несколько недель. В поисках пищи ушел на почту, но она не работает три месяца. От голода и слабости дедушка упал в грязь. Неизвестно, сколько он пробыл среди улицы под холодным дождем. Слава нашим не прошедшим мимо воинам, а помогли ему подняться и добраться домой. Судя по словам автора видео, оно было снято в Северске,

– рассказала Сумская.

Осторожно! Это видео может вас огорчить

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