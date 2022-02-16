Вслед за Положинским: Тарас Тополя с группой "Антитела" вступили в ряды теробороны ВСУ

Украинские музыканты подписывают контракты на прохождение службы в резерве ВСУ. Сначала об этом объявил экс-лидер "Тартака" Александр Положинский, теперь – группа "Антитела" во главе с Тарасом Тополей.

Фронтмен украинской поп-группы Тарас Тополя не просто заключил контракт с ВСУ, а пообещал опубликовать серию видео, чтобы каждый, кто решил вступить в ряды территориальной обороны, мог сделать это максимально удобно.

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Певец пообещал показать путь от подписания контракта до первой тренировки на полигоне. Более того, собственным примером он призвал становиться на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола.

Наша "паника" выглядит так – "Антитела" приняли решение присоединиться к территориальной обороне ВС Украины. Уже 8-й год наша цель – это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну,

– сообщил лидер группы "Антитела".

"Имейте в виду, что территориальная оборона готова к сопротивлению – никакой паники, лишь уверенность в том, что все будет Украина. Слава Украине", – добавил Тарас Тополя в видео.

Фаны хвалят Тараса Тополю и музыкантов группы "Антитела" за такое смелое решение в непростое для Украины время:

"Не прекращаете меня удивлять. Молодец";

"Тарас, горжусь вами! Вы, как всегда настоящий";

"Молодцы, мы тоже всей семьей записались";

"Вы как никто другой вместе с Усиком знаете, что такое полигон лично. Молодцы, ребята";

"Дай Бог мира Украине";

"Героям Слава! Гордимся вами безгранично";

"Приветствую в рядах теробороны, дружище".

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Полный текст публикации Тараса Тополи:

Наша "паника" выглядит так – "Антитела" приняли решение присоединиться к территориальной обороне ВС Украины. В нашем совместном проекте с Министерством обороны Украины "Именно то ТрО", мы пошагово покажем путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне.

Сегодня украинцы становятся на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола. Уже 8-й год наша цель – это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну.

Мы готовы к сопротивлению. Присоединяйся!