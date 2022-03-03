"Всю жизнь мы строили свои дома": ТНМК выпустил пронзительный трек о путинской оккупации

Сейчас Фагот из группы ТНМК защищает Украину в рядах терробороны, но неделю назад записывал песни. Ко Дню крымского сопротивления российской оккупации он создал трек "Доми", который посвятил тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за Путина.

Песню "Доми" ТНМК записал в дуэте с крымскотатарской певицей Эльвирой Сарихалил на стихотворение Сергея Жадана. Тот писал его в 2015 году о Крыме, откуда люди уехали из-за путинской оккупации. Однако теперь он близок всей Украине, ставшей заложницей российской агрессии.

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"Сначала эта песня готовилась ко Дню крымского сопротивления российской оккупации, однако последние события показали, что не стоит приурочивать к одному дню, потому что смысл изменился. Мы хотим рассказать всему миру о том, что готовы защищать свою землю от агрессора", – передает менеджмент ТНМК.

Отметим, в песне "Доми" нет места состраданию, отчаянию – это саундтрек безудержной воли, мудрости и борьбы за родной дом. Он о том, что люди, покинувшие свои дома и города, обязательно вернутся.

ТНМК – Доми: смотрите видео онлайн

Добавим, что группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬтоже не прекращает творить в состоянии войны. Она собрала худшие кадры российского вторжения и показала цветущую Украину довоенного времени в новом видео на песню "Вільні люди".

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