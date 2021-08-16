Всю жизнь любила, – Анастасия Приходько рассказала, как развивались отношения с ее мужем

Украинская певица Анастасия Приходько крайне редко рассказывает о личной жизни. Но на днях она поделилась, как начала встречаться со своим нынешним мужем. Звезда призналась, что Александр был ее первой любовью.

Известная украинская певица Анастасия Приходько скрывает мужа Александра от публики и не рассказывает об отношениях с ним. Однако недавно звезда огорошила признанием о том, что он был ее первой любовью.

Стоит внимания Анастасия Приходько показала редкие кадры с мужем

Анастасия Приходько об отношениях с мужем

Исполнительница около 8 лет замужем за Александром, фамилию которого не рассекречивает. Как оказалось, пара имела отношения задолго до официальной свадьбы.

Я однолюб. Я всю жизнь его любила. Но дело все в том, что он старше меня – три года разница, а в школе это колоссальная разница. Поэтому я себе тихонько ходила, любила его до 18 лет, в 18 лет мы попытались создать отношения, у нас ничего не получилось, мы разошлись,

– рассказала Анастасия Приходько.

"Через 10 лет у нас все получилось. Я поняла, что не могу просто без него. И мы поженились. А через восемь лет поняли, что можем дать обещание Богу, что можем быть вместе до конца", – добавила артистка.

Анастасия Приходько также призналась, что влюбилась в Александра, когда была еще в первом классе: "Думала, что, возможно, когда-то я буду с ним. Такая любовь была".



Редкий кадр Анастасии Приходько с мужем / Фото из инстаграм-сториз

Личная жизнь Анастасии Приходько