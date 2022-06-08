Все украинское общество стало монолитом, – Притула об уникальной черте украинцев

Сергей Притула собрал уже миллионы гривен на нужды Вооруженных Сил Украины и продолжает это делать. Ведущий "Нового канала" признался, что в его окружении нет ни одного человека, который не был бы задействован в волонтерском движении.

3 июня разговоры украинцев были о том, что уже 100 дней наша страна живет в состоянии войны. Небольшие итоги за достаточно продолжительное время борьбы с российскими оккупантами подвел ведущий "Нового канала", волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула.

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Эта война категорически отличается от того, к чему украинское общество, к сожалению, привыкло за период с 2016 по 2022 год. Это очень страшно, потому что это действительно полномасштабная война на тотальное уничтожение. К нам пришла страна, ничего не создающая. Их предназначение в мировой истории – разрушение. К сожалению, у нас есть такой сосед,

– поделился мнениями Притула в интервью DW Ukrainian.

Однако он снова понял уникальность украинского народа – это невероятную способность к самоорганизации.

"И мы видим ее на разных звеньях и участках. Наш народ практически никогда ничего не делает по указанию сверху. Все украинское общество стало монолитом. Когда у Министерства обороны Украины нет сил "переварить", в переносном смысле, то количество людей, которые хотят идти и защищать государство. То есть их больше, чем есть возможность их организовать по, скажем, правительственной линии. То же касается тех, кто остался в тылу. В моем окружении нет ни одного человека, который бы не был вовлечен в волонтерском движении", – рассказал Притула.



Сергей Притула в волонтерском пункте / Фото с инстаграмма ведущего

Приют и волонтерство

Ранее Сергей рассказывал, что за все время функционирования благотворительного фонда ему и команде удалось собрать более 1 миллиарда гривен. Его волонтеры в основном закрывают вопросы обеспечения транспорта, связи и гуманитарных вопросов.

Сейчас Сергей Притула анонсировал крупный проект во вторую половину июня, который должен принести немало средств. Что это будет – ведущий пока не говорит.

Недавно благотворительный фонд волонтера провел несколько крупных аукционов: