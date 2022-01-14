"Все пели под фонограмму, – Вакарчук рассказал, как 27 лет назад выступал с "Океаном Эльзы"

Легендарной украинской группе "Океан Эльзы" скоро 30. Их первый большой концерт состоялся 27 лет назад – 14 января 1995 года. Тогда они пели перед Оперным театром во Львове. Святослав Вакарчук вспомнил, как это было.

История группы "Океан Эльзы" началась в октябре 1994 года. До момента их выхода на большую сцену прошло всего три месяца. Уже 14 января 1995-го они выступали на одной сцене с популярной на то время группой "Плач Єремії". Случилось это в родном Львове на площади перед Оперным театром.

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На улице было -7 градусов. Помню, что почти все пели тогда под фонограмму, кроме групп "Плач Єремії", "Мертвий Півень". Я решил, что чтобы не было, какие бы условия выступления – буду петь только вживую,

– вспомнил Святослав Вакарчук.

Он добавил, что в тот день "Океан Эльзы" согревался коньяком. Однако алкоголь не помог побороть волнение, музыкантам, как и фронтмену, "было немного страшно, но очень прикольно". Это и не удивительно, ведь студенты впервые спели для такой большой аудитории. Такую публику они собрали во второй раз только через пять лет.

Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы" / Фото из инстаграма музыканта

Святослав Вакарчук не единственный артист, согревавшийся алкоголем в лютый мороз. Дантес с Олейником пили водку и пьяные пели на Майдане в новогоднюю ночь.

12 октября 2021 "Океан Эльзы" праздновала 27 лет на сцене. Именно в этот день музыканты считают датой создания группы. В свой день рождения они преподнесли поклонникам трогательный сюрприз – перевыпустили хит "Обійми". Новую версию создали сами фаны, в нее вошли их каверы.

Полный текст публикации Святослава Вакарчука:

Наш первый большой публичный концерт состоялся в этот день 27 лет назад на площади перед Оперным театром во Львове. На улице было -7 градусов. Помню, что почти все пели тогда под фонограмму, кроме групп "Плач Єремії", "Мертвий Півень". Я решил, что бы ни было, какие бы условия выступления – буду петь только вживую. И пел при -7 градусов. И помню, вроде немного грелись перед этим коньяком. Было чуть-чуть страшно, но очень прикольно.

Кажется, что еще несколько лет спустя, может, лет пять, мы не собирали такую ​​большую аудиторию, как тогда, в январе 1995 года на том концерте.