"Все хотят нормальной, мирной жизни": Владимир Остапчук принялся разбирать завалы в Бородянке

Телеведущий Владимир Остапчук давно вернулся в Киев, а на днях принялся восстанавливать страну. Он стал посольством проекта "Добробат" и с лопатой в руках разбирал завалы в Бородянке.

Владимир Остапчук – не первая знаменитость, приобщившаяся к добровольческому строительному проекту "Добробат". Вслед за ним это обещают сделать Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик. Шоумен уже побывал в Бородянке и селе Загальцы, которые разрушены до основания.

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Владимир Остапчук собственноручно разбирает завалы на Киевщине

Он приехал в Бородянку, что в 70 километрах от столицы, чтобы показать своей полумиллионной аудитории масштабы разрушений и людей, живущих в разбомбленных квартирах без окон, света и воды. Однако, по словам Остапчука, даже несмотря на полную разруху в поселке бурлит жизнь.

"Странное ощущение. Уже работают магазины, и гуляют детки. Все хотят нормальной, мирной жизни", – подчеркнул телеведущий.

Владимир Остапчук также побывал в селе Загальцы Бородянского района, которое тоже выжгли российские оккупанты: "Мы все слышали о Бородянке, Буче или Ирпене, но таких сел, как Загальцы, по Украине тысячи. И они разрушены под ноль". Поэтому вместе с волонтерами из Хмельнитчины, Измаила, Львова, Киева звезда помогал местным разбирать завалы.

В Украине десятки тысяч разрушенных домов и судеб, и можно было бы сесть и плакать. Но украинцы не такие – мы работаем, и мы обязательно все отстроим. Присоединиться к 30 тысячам волонтеров, разбирать завалы, чинить, помочь техникой или донатами можно и нужно,

– призвал Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук разбирает завалы в Бородянке: фото

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1 июня в Бородянке открыли первый в Киевской области модульный городок для переселенцев. В домах будут жить 352 человека – женщины, дети и пожилые люди, которые после оккупации остались без крыши над головой. Правительство Польши передало их Украине бесплатно.

К слову, на днях в Бородянку приезжал Коля Серга, который с первых дней войны служит в ВСУ в Одесской области. Он поддержал волонтерское движение "Добробат" и дал концерт в местном дворце культуры – под гитару пел остроумные песни, поднимающие боевой дух, и читал глубокие стихи.

Коля Серга на концерте в Бородянке: фото