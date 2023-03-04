Впервые за год: Анатолий Анатолич довел до слез видео, как его дочь вернулась домой

Впервые через год полномасштабного вторжения Анатолий Анатолич привез домой свою семью. Он показал щемящее видео, как его дочь перешагнула порог дома и не скрывала эмоций.

После года за границей жена и дети украинского телеведущего Анатолия Анатолича вернулись в Украину. Шоумен поделился трогательными кадрами на своей странице.

К слову Jerry Heil и певец Ochman представили общий трек: "Музыкальная польско-украинская дружба"

Анатолий Анатолич показал возвращение дочери

Телеведущий опубликовал видео, на котором показал эмоции старшей дочери Алисы в момент того, как она переступает порог дома. Она обнимает домашних любимцев и плачет от счастья.

Мои дети 1 год без дома. Я хочу, чтобы мы никогда не забывали, что попытались у нас забрать. Наш дом. Не отдадим,

– поделился Анатолич.

Дочь Анатолия Анатолича вернулась домой: видео

"Сегодня я в очередной раз понял, что мы теперь другие. И как раньше не будет. Наши дети другие. У них появилось то, что мне не объясняли в детстве. У них появилась Родина. И это их понимание, без моих подсказок", – добавил шоумен.



Анатолич о дочерях / Фото с инстаграм-сториз

Трогательное видео растрогало поклонников и подписчиков Анатолия Анатолича. Своими чувствами делятся и звезды.

Даша Астафьева: "Ты что делаешь! Как спать теперь… Реву, обнимаю вас, не пренебрегайте тревогами!";

Оля Цыбульская: "Это так трогательно";

Светлана Тарабарова: "До слез";

Андрей Бедняков: "Жесть, ты меня растрогал... Пусть все дети увидят свой дом".