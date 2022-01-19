Впервые в 2022 году: Кейт Миддлтон совершила светский выход в элегантном образе

Герцоги Кембриджские впервые в новом году вышли в свет. Они побывали в Музее подкидышей, что в Лондоне.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вернулись к работе и совершили первый светский выход в 2022 году. Супруги побывали в Музее подкидышей, что в Лондоне. Там они пообщались с работниками и людьми, выросшими в приемных семьях.

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Образ Кейт Миддлтон

Для первого светского выхода в новом году герцогиня Кембриджская предстала в элегантном образе. Она предстала в черной водолазке и темно-синих брюках прямого кроя от Jigsaw. Кэтрин подчеркнула талию ремнем, а также накинула сверху трендовое синее пальто, которое уже надевала в 2020 году.

Кейт Миддлтон соединила наряд с замшевыми синими туфлями с острым носком. Образ удачно дополняли серьги-подвески от Accessorize.

Супруга принца Уильяма уложила кончики волос пышными локонами, а также сделала макияж. Коричневые тени и розовая помада стали завершением стильного look.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Добавим, к своему дню рождения 9 января Кэтрин опубликовала новые портретные фото, на которых предстала в трех разных образах: